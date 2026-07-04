SpaceX上市數千人暴富 搶買南加500萬以上豪宅
紐約郵報報導，最新報告顯示，SpaceX公司歷史性的首次公開募股（IPO），使其數千員工一躍成為富豪，對南加州房地產市場產生重大影響。
SpaceX6月12日上市首日發行價為每股135美元，一度飆升至超過200美元，新創近4400名百萬富翁，也讓公司創始人馬斯克（Elon Musk）成為全球首位「兆元富豪」。儘管SpaceX的股價回落至162美元，但高出其IPO發行價近21%，意味員工仍有望賺取豐厚回報。此外，絕大多數SpaceX股東都受到通常為180天的「鎖定期」限制，無法立即出售股票。
雖然SpaceX已將總部遷至德州，但位於洛杉磯縣霍桑（Hawthorne）的工程及生產中心仍然活躍，駐守超過7660名員工。
洛杉磯時報報導，霍桑是SpaceX公司的所在地，從霍桑到曼哈頓海灘、威尼斯和聖塔蒙尼卡一帶的房地產經紀人都表示，超過500萬美元的豪宅房產查詢量激增，引發房價因股市飆升和房源緊絀的憂慮。
來自加州豪宅房地產經紀公司Douglas Elliman的Cory Weiss向洛杉磯時報透露，一位因SpaceX的新晉富豪，現正屬意購入位於布倫塢（Brentwood）一所價值3200萬美元的房產。一位房地產經紀人表示，人們開始物色房屋，而且大多數人會花費500萬美元或更多。另一位經紀人補充說，房地產經紀人普遍樂觀，相信市場價格肯定會上揚，但他不知道這種趨勢能否持續。
加州房地產經紀人協會統計，加州獨棟住宅的中位數價格為93萬260美元，全美最高；洛杉磯縣的中位數價格約99萬9000美元。
房地產專家證人、洛杉磯加大講師哈比比（Paul Habibi）表示，他相信要好幾個月的時間，才會見到房地產市場如何受到SpaceX的IPO募股而引發的全面影響。
因IPO讓大量員工持股大幅增值，部分人可望取得高額現金或資產，進而提高購屋能力，尤其集中在霍桑、曼哈頓海灘、威尼斯與聖塔蒙尼卡等高價區。 洛杉磯時報引述經紀人說法指出，SpaceX新富買家多鎖定500萬美元以上房產，甚至有人考慮布倫塢一棟3200萬美元豪宅，顯示高端市場詢問明顯升溫。 洛杉磯加大講師哈比比認為，IPO對房市的全面影響不會立刻顯現，因為多數股東仍受180天鎖定期限制，真正的市場變化可能要幾個月後才看得清楚。
精華 FAQ
因IPO讓大量員工持股大幅增值，部分人可望取得高額現金或資產，進而提高購屋能力，尤其集中在霍桑、曼哈頓海灘、威尼斯與聖塔蒙尼卡等高價區。
洛杉磯時報引述經紀人說法指出，SpaceX新富買家多鎖定500萬美元以上房產，甚至有人考慮布倫塢一棟3200萬美元豪宅，顯示高端市場詢問明顯升溫。
洛杉磯加大講師哈比比認為，IPO對房市的全面影響不會立刻顯現，因為多數股東仍受180天鎖定期限制，真正的市場變化可能要幾個月後才看得清楚。
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