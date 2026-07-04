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年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
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西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者...
西雅圖市中心商業區辦公大樓聚集，不少科技業員工面臨職場壓力與就業不確定性。（讀者提供）

高薪、高福利，向來是西雅圖科技業代名詞，但在光鮮亮麗背後，不少華人工程師卻承受沉重工作壓力與裁員焦慮。多名在當地科技公司任職的工程師表示，雖然年薪達17萬至20萬美元，有能力買房、協助家人還債，但長期處於高壓環境，不少人身心失衡，甚至罹患憂鬱症，必須申請醫療假（Medical Leave）休養；也有人選擇離職創業，或轉往加拿大發展。

橡果心理諮商工作室（Acorns Counseling）心理諮商師廖珮如表示，近年前來求助的科技業個案確實增加，不少人希望透過申請醫療假，暫時離開工作崗位，接受治療與休養；每當大型科技公司傳出裁員或組織重整消息，相關個案也會階段性增加。

不願透露姓名的工程師接受本報採訪表示，身邊不少同事，都曾因憂鬱、焦慮或長期工作壓力，暫時離開職場。公司通常要求由精神科醫師或其他合格醫療人員出具診斷證明，再依制度核准醫療假。任職微軟的R先生自麻省理工學院畢業後進入微軟，年薪約20萬美元，長期高強度工作下，也曾申請醫療假。他坦言，曾考慮跳槽至蘋果等公司，但對方希望他降級任用，薪資也較低，在房貸壓力下，他選擇留任。

2020年前往西雅圖工作的M先生表示，剛到美國時憑藉17萬美元年薪，不僅完成買房夢，也協助家中償還債務、替家人蓋房，假日還經常前往各地旅行，堪稱「人生勝利組」。但隨著年資增加，工作負荷與績效壓力不斷累積，心理狀況逐漸惡化，最終罹患憂鬱症，申請為期半年的醫療假。他形容，過去習慣以健身紓壓，後來即使持續運動也難以放鬆。

AI加劇工作壓力

廖珮如近年接手的個案逾半來自科技業，多數為工程師。廖珮如指出，近年科技公司縮減人力，並將更多資源投入人工智慧（AI）等技術發展，留下來的員工反而被要求以更快速度完成更多工作，工作壓力不減反增。

不少留任員工也擔心「下一個裁員的是不是我」，承受「裁員倖存者壓力」（Layoff Survivor Stress），並出現工作倦怠。廖珮如認為，這反映的是整體科技產業環境的結構性變化，而非個人能力不足或抗壓性不夠。

她表示，長期壓力會使身體長時間處備戰狀態，除影響情緒，也會造成生理反應。常見症狀包括焦慮、易怒、專注力與決策力下降、腦霧、疲勞倦怠、工作動力降低，以及對原本有興趣的事物失去熱情。部分個案甚至出現自我懷疑或「冒牌者症候群」。生理方面，她也接觸過因心悸、胸悶或腸胃不適而經醫師轉介的個案，檢查後並未發現明顯器質性疾病，最後確認與長期壓力有關。「睡眠障礙是最常見的表現，包括入睡困難、淺眠、半夜容易醒來，或清晨過早醒來後無法再次入睡」。

難耐持續高壓 他選擇離開

面對高壓，也有人選擇直接離開。曾任職亞馬遜的王先生表示，他無法適應公司的高壓文化，認為企業管理模式不斷壓榨員工，在取得綠卡後與幾名同事創業。近年科技業持續裁員，也讓外籍工程師面臨更大不確定性。M先生表示，身邊已有同事因遭裁員或擔心工作簽證問題，先轉往加拿大工作，利用相對寬鬆的移民政策等待機會，再視情況返回美國。

遭裁員的M先生坦言，失去工作後反而有如釋重負感，暫時不急於投入下一份工作，希望趁空窗期回家鄉休息、前往不同國家旅行，重新調整生活步調，再規畫未來職涯。

廖珮如表示，這類「鬆了一口氣」的反應並不少見，暫時離開工作環境後，反而感受到壓力獲得釋放。她提醒，休息或請假雖有助緩解症狀，但若未了解並調整造成壓力的根源，例如過高的自我要求、家庭期待等，未來面臨其他壓力情境時，相關症狀可能再次出現。

她建議，當察覺壓力逐漸累積時，就要關注自身心理健康狀態，適度給予自我照顧空間，並在必要時尋求專業人員協助。無須等到難以承受時才求助，無論目前處何種階段，只要願意開始關注自身狀況並尋求支持，都是重要且及時的一步。

精華 FAQ

  • 因長期處於高壓工作、裁員不確定性與績效壓力下，許多人出現憂鬱、焦慮、失眠等症狀，為了治療與休養，會依公司制度申請醫療假暫離職場。

  • 公司縮編後留下的員工，往往要用更少人力完成更多工作，還得擔心自己是否成為下一波裁員對象，因而產生倖存者壓力、工作倦怠與持續焦慮。

  • 有人申請半年醫療假調整身心，有人乾脆離職創業，也有人先轉往加拿大工作等待機會；另一些人則在休息後重新規畫職涯，尋求更適合自己的步調。

華人 西雅圖 憂鬱症

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