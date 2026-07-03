退休華男過另類暑假 5天體驗「一顆桃子救世界」
「我退休14年，原本以為年紀大了，很多事情都做不了，沒想到站在流水線上一做就是五天，工頭還一直提醒我：『慢一點，機器都快跟不上你的速度了。』」
今年79歲的加州公路局（Caltrans）退休工程師朱海若，日前與太太及兒子一家人前往中加州佛萊斯諾（Fresno）附近一處名為「Gleanings for the Hungry」的食物加工中心，與來自全美及世界各地的600志工共同投入暑期志工服務，將原本可能被丟棄的水果和農作物，加工製成可長期保存的救援糧食，送往非洲及世界各地災區。朱海若說：「五天的義工之旅，最大的收穫不只是幫助別人，而是重新發現，原來自己還有能力做很多事。」
家住佛萊斯諾的朱海若退休後熱心公益，長年擔任中加州農業博覽會及各類農藝交流活動的雙語志工，也因20多年來業餘經營10英畝開心果園，對農業始終保持濃厚的興趣。這次是在兒子的邀請下，首次參與食物加工中心的志工活動，而兒子已是第四次前往服務。
「本來只是想去看看，沒想到越做越有興趣，完全不覺得累。」他笑說，每天上午10時開工，到下午4時結束，六個小時幾乎全程站在流水線上。他負責將曬乾後仍殘留少量水分的桃乾擦拭乾淨，放入乾燥劑，再送入真空包裝機封裝，最後裝箱等待運送。桃乾裝箱工作告一段落後，他還負責將來自各地的乾豆打包，每箱11磅，隨時準備運往各地災區。例如日前發生強震的委內瑞拉，就已收到援助物資。朱海若笑說，「比天天待在家滑手機有意義多了」。
賣不出去的桃子 成了災民的救命糧
令朱海若最驚訝的是，那些原本可能被浪費的桃子，竟能變成世界另一端災民的重要糧食。
Gleanings for the Hungry食物加工中心占地約500英畝，全年依照各地捐助的不同農產品進行加工。夏季主要處理桃子，秋季和春季則包裝各類豆類，或將各種捐助的食材製成湯料。
這個季節的桃子多來自佛萊斯諾周邊的果園。由於尺寸過大、過小、外觀不佳或成熟過度，無法進入超市販售，果農便將其捐贈給加工中心。志工們先清洗、篩選，再送到大型曬場自然風乾，之後經冷藏、防潮處理及包裝製成桃乾，可保存很長時間，成為天然的高熱量食品。
「我以前一直以為桃子只是水果，沒想到做成桃乾後，不但保存時間很長，還能成為災區的重要糧食。」朱海若介紹，除桃子之外，中心還接收來自全美各地農場、果園、超市及餐館捐助的食材。例如，俄勒岡州的農場常年大量捐贈黑豆、白豆及其他豆類，愛達荷州的農民也經常送來大批馬鈴薯，甚至遠在加拿大的一些農場，也不時大量捐助當地特色農產品，而且全部都是免費提供。
「這裡的每個人都是志願者。」朱海若表示，這座全年由志工運作的食物加工中心，自1982年成立以來，40多年持續向非洲飢荒地區及世界各地災區提供援助。義工們用雙手，將原本可能被丟進垃圾堆的食材重新加工，源源不斷地為世界各地有需要的人提供維生糧食與希望。
他在兒子邀請下，前往加州佛萊斯諾附近的食物加工中心，和來自各地的志工一起把可食用卻難以販售的農產品加工成長期保存的援助糧食。 朱海若先擦拭桃乾、放入乾燥劑，再進行真空包裝與裝箱，之後也協助把乾豆分裝成每箱11磅，準備運往各地需要援助的災區。 中心接收果農捐出的大小不一或成熟過度的桃子，經清洗篩選後送去曬乾，再做冷藏、防潮與包裝，製成可長期保存的桃乾，供災區食用。
精華 FAQ
他在兒子邀請下，前往加州佛萊斯諾附近的食物加工中心，和來自各地的志工一起把可食用卻難以販售的農產品加工成長期保存的援助糧食。
朱海若先擦拭桃乾、放入乾燥劑，再進行真空包裝與裝箱，之後也協助把乾豆分裝成每箱11磅，準備運往各地需要援助的災區。
中心接收果農捐出的大小不一或成熟過度的桃子，經清洗篩選後送去曬乾，再做冷藏、防潮與包裝，製成可長期保存的桃乾，供災區食用。
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