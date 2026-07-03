全美和世界各地上千佛教信眾 匯聚南加共慶佛誕

世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂近日在南加州聯合主辦三場大型佛教法會，來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚一堂，共慶佛誕，祈求世界和平。（主辦單位提供）

世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂近日在南加州 聯合主辦三場大型佛教法會，同時發行「南無第三世多杰羌佛經藏總集」新卷。來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚一堂，共慶佛誕，祈求世界和平，爭戰消弭。

南無第三世多杰羌佛佛誕慶會在格蘭岱市政禮堂舉行，約1200佛教徒參加慶會。不丹 知名寧瑪派岡提寺前任多傑洛本佩巴喇嘛亦率眾赴會。

法會在鐘鼓齊鳴和千人齊誦南無第三世多杰羌佛佛號聲中揭开序幕。僧眾儀仗隊手執香爐、幢幡進場，場面浩大。

主辦單位表示，自2023年起「經藏總集」第一至十一集陸續發行，在佛教界掀起研讀熱潮。今年新版的第12至15集包含「綠度母法義」、「黃石公園之行說法」、「了解真經義理，必須實證德境」與「你如果沒有徹底皈依，將會是如何？」，進一步揭示圓滿正法諦相，點醒修行人放下私心偏見、真誠皈依，透過實際修行應對萬境。

世界佛教總部蓮花釦莫知尊者表示，「經藏總集」匯集佛陀的重要說法與著作，內容博大精深，同時以現代人容易聽懂的質樸淺顯語言，將佛陀原始佛法的精髓傳授給世人。第三世多杰羌佛辦公室近年組織眾多聖德、高僧、大德及居士，將佛陀的法音文字化，經過大量整理、校對、排版和印刷，最終成就這部當世佛典經藏，羌佛經藏總集也是繼釋迦佛陀經藏之後全球第二套佛陀說法的匯集，期望幫助信眾淺顯易懂了解佛法。

莫知尊者表示，第三世多杰羌佛辦公室同時正在積極推動「經藏總集」英譯工作，讓全球更多英語善信有緣接觸正法。

法會隨後舉行「佛前大供」，信眾們還參加佛法加持活動，接受高僧施灑法水，祈望消災除障，吉祥安康。

世界佛教總部近日發行《南無第三世多杰羌佛經藏總集》新卷，華人信眾開心領取。（主辦單位提供）

世界佛教總部、聖蹟寺、華藏寺、慈善寺及聖格講堂近日在南加州聯合主辦三場大型佛教法會，來自全美和世界各地上千佛教信眾匯聚一堂，共慶佛誕，祈求世界和平。（主辦單位提供）