我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多厚切牛排吃膩了？留學生分享「骰子牛」做法 10分鐘上桌像燒烤店

世界盃結緣 亞裔男助7旬磨刀翁重拾生活希望

洛警偷拍妻2萬私密照+視頻 發到網上還給多同事看

記者張宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前洛杉磯市警局警員Brady Lamas將約2萬張妻子私密照與影片散布到網路上，...
前洛杉磯市警局警員Brady Lamas將約2萬張妻子私密照與影片散布到網路上，並向數百警員同事展示。（取自洛市警局臉書）

洛杉磯市警局警員Brady Lamas將約2萬張妻子私密照與影片散布到網路，並向同事展示；受害者為現役洛市警員，在案發三年後依然受到影響，她日前提告洛市警局未有效干預。法庭文件稱，「覺得像被他們強姦一樣」，照片流傳後，一些男同事會盯著她看，發表諸如「你丈夫真是個幸運的男人」之類的評論。

Mynewsla網站報導，原告2022年2月向當時45歲的被告Brady Lamas提出離婚，並在2023年12月向洛杉磯高等法院提起民事訴訟，指洛市警局涉性騷擾、報復及未能防止性騷擾與報復。被告Lamas於2024年2月對「散布私人影像以造成他人情緒困擾」的輕罪指控表示不抗辯，被命令支付賠償金、參加為期一年的匿名性成癮支持團體課程、從事社區勞動，並不得接近原告。

時隔兩年，洛市檢察官辦公室2日向法官Virginia Keeny提交文件，要求法院禁止在新的民事審理中展示或複製約2萬張私密照片中的任何原始或複製影像，理由是「這些影像即使具證據價值，也遠低於其可能造成的不當偏見，以及誤導陪審團風險。」

根據訴狀，原告現仍是洛市警員，照片外流引發的性騷擾持續到現在，原告再次向主管反映，但管理層依然未能阻止相關行為，反而縱容敵意工作環境形成。訴狀寫道：「警局根本沒有足夠重視，也沒有採取所有必要措施來保護原告。」原告主張，她的警察職涯已受重大損害，持續的騷擾與報復也對她未來的升遷發展造成負面影響。

原告表示，2022年1月查看丈夫私人手機時，首次發現這些私密影像，並得知丈夫已將其散布出去，因此立即報案。這些照片是她做完隆乳手術後去診所就診時被偷拍。

原告舉報後接受調查訪談，也展開刑事調查。訴狀指出，她希望曾對她發表性騷擾言論的警員被調職，但並未如願。洛市警局明知部分警員已取得她私密影像，卻沒有採取任何措施確保他們停止散布。

近年洛市警局因警員色情事件支付數百萬美元和解金。2024年1月一男警員涉嫌未經女警官同意，和他人交換她露骨私人照。2022年9月警局女隊長獲賠400萬美元，因為有警員散布一張裸露上身的女性照時（並非她本人），警局沒有採取足夠干預措施。

精華 FAQ

  • 被告是前洛杉磯市警局警員Brady Lamas，遭指偷拍妻子私密影像後散布到網路，並向同事展示，涉及散布私人影像與造成情緒困擾等行為。

  • 原告是現役洛市警員，主張照片外流後長期遭同事性騷擾與報復，但主管與管理層未有效介入，反而放任敵意工作環境持續存在。

  • 洛市檢方認為約兩萬張私密影像即使具有證據價值，也可能對陪審團造成不當偏見與誤導，因此請求法院禁止原始或複製影像在審理中公開。

性騷擾 洛杉磯

上一則

美國隊進球就有1美元酒水喝 餐飲業者瘋世界盃

延伸閱讀

付費包結婚？華女花2萬尋夫不成 告婚介欺詐

付費包結婚？華女花2萬尋夫不成 告婚介欺詐
委利賀警員配戴彎曲警徽 真相報告認定違規

委利賀警員配戴彎曲警徽 真相報告認定違規
遭時速112哩車撞上 亞裔警官殉職

遭時速112哩車撞上 亞裔警官殉職

台女澄清非小三誤發裸照給男方主管 法官認「理由正當」判無罪

台女澄清非小三誤發裸照給男方主管 法官認「理由正當」判無罪
慶尼克隊奪冠喊太大聲？引來警開槍擊斃愛犬

慶尼克隊奪冠喊太大聲？引來警開槍擊斃愛犬

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

產後將女兒溺斃棄屍 聯合市物理治療助理17年後被捕

熱門新聞

「熊鶴家」合夥人之一的林宥彤（右）今年4月接待台積電董事長魏哲家（左）及台積電高層們。她形容，「他（魏）很和藹可親，就像一位伯伯一樣，沒有什麼距離感。」（林宥彤提供）

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

2026-07-02 21:22
在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

2026-07-01 14:15
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞鬧事女性，將她帶下飛機。（圖／讀者視頻截圖）

華婦鬧機警告無效 飛加州航班改降日本

2026-06-26 02:20

超人氣

更多 >
台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名

台積太太「無聊」開飯店 CEO魏哲家親訪用餐+簽名
追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼

追完仍念念不忘TOP10 「藏海傳」肖戰排第二、冠軍身世超悲涼
中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外
大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入

大膽揭郭台銘從政受挫內幕 她曝曾馨瑩曾憤而離家出走：外人乘虛而入
不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…

不在家冷氣該繼續開還是關掉？美國專家這麼說…