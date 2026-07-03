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世界盃結緣 亞裔男助7旬磨刀翁重拾生活希望

洛杉磯訊
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Nate Yi（右）與70歲磨刀翁Peter因世界盃觀賽活動結識，之後發起募款協...
Nate Yi（右）與70歲磨刀翁Peter因世界盃觀賽活動結識，之後發起募款協助Peter改善生活，目前已募得逾2萬美元。（取自GoFundMe）

足球不僅串起球迷情誼，也改變一名70歲老翁的人生。據ABC 7電視台報導，韓裔男子Nate Yi日前在洛杉磯韓國城觀看世界盃足球賽時，結識靠磨刀維生的老翁Peter，得知對方生活困頓後發起GoFundMe募款，短短兩周吸引474人響應，募得2萬261美元。不僅協助添購電動自行車與磨刀設備，也讓Peter重拾生活希望。

Nate是在韓國城參加南韓對墨西哥的世界盃觀賽活動時，注意到獨自站在人群中的Peter。交談後得知，對方過去30年靠替街頭攤販磨刀維生，多年來騎腳踏車載運設備四處奔波，生活清苦卻始終自食其力。他隨後透過社媒分享Peter的故事並發起募款，兩周內達成目標的93%。然而，就在第一筆善款即將撥付前夕，Peter的腳踏車及全部磨刀設備遭竊，鎖具也被破壞，唯一的生財工具，一夕之間全數消失。

善款到位後，Nate陪同Peter添購全新電動自行車及磨刀設備。GoFundMe扣除約3%手續費後，其餘款項已陸續交由Peter使用。由於Peter沒有合法身分，無法開立銀行帳戶，善款目前暫由Nate及與Peter相識十餘年的好友Roberto代為保管。

除協助添購工作設備，Nate也開始關心Peter的生活狀況。他表示，Peter平日常與社區朋友在麥當勞聚會，目前除協助修復一輛老舊汽車、保養腳踏車外，也希望逐步改善其居住環境，並公開徵求熟悉高齡者財務規畫及洛杉磯長者醫療服務的專業人士提供協助。

Peter收到電動自行車後十分感動，因擔心再次失去而捨不得騎，不停向捐款人致謝，也讓Nate笑言，還得勸Peter放心騎新車出門工作。Nate表示，Peter曾告訴他，在兩人相遇前一度對人生失去希望，直到受邀一起觀看世界盃比賽，才重新感受到人情溫暖，也重拾生活勇氣。如今兩人仍保持聯繫，Peter更形容Nate是「從天而降的天使」。Nate說，希望募款除協助Peter恢復工作，也能改善生活，並盼這段因世界盃結緣的友誼，鼓勵更多人相信，一個小小善舉，也能改變一個人的人生。

精華 FAQ

  • Nate是在洛杉磯韓國城觀看南韓對墨西哥的世界盃觀賽活動時，注意到獨自站在人群中的Peter，交談後得知他靠磨刀維生且生活困頓，於是決定發起募款協助他。

  • 這項募款在短短兩周內獲得474人響應，總共募得2萬261美元，幾乎達成原定目標。扣除平台手續費後，其餘款項已陸續交由Peter使用。

  • 善款主要用來替Peter購買全新電動自行車與磨刀設備，也協助修復工作所需工具。Peter非常感動，雖仍害怕再次失去，但已重拾信心，並持續與Nate保持聯繫。

世界盃 亞裔 韓裔

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