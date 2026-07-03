Trader Joe's新蝦片吃出「台味」華人圈掀跟風熱潮
美國連鎖超市Trader Joe's近期推出多款零食新品，其中一款蒜香蝦片（Shrimp Chips Garlic）意外在華人消費圈掀起討論熱潮。不少網友分享試吃心得，認為該產品口感及風味神似台灣人熟悉的經典零食「浪味仙」，「非常容易讓人一片接一片停不下來」。
蝦片在亞洲許多國家都是相當受歡迎的零食，只是名稱各有不同。例如，越南稱為bánh phồng tôm，菲律賓則稱作kropek，其他亞洲國家也有各自版本。這款蝦片主打酥脆口感與濃厚鹹香風味，整體呈現出明顯的亞洲零食風格。
住在巴沙迪那的陳小姐分享，她是在返家途中忍不住在車內就打開這款蝦片試吃，原本未抱太高期待，但入口後立刻感受到明顯的鹹香與酥脆口感，風味層次相當突出，帶來豐富的味覺體驗。她表示，最讓人驚喜的是這款蒜味蝦片讓她聯想到台灣熟悉的經典零食「浪味仙」，一開吃就很難停下來，她笑說：「我在還沒到家前就嗑掉了一整包。」
她也坦言，過去已試過Trader Joe's推出的十多款蝦類相關產品，這款蝦片在她的個人排行榜中名列前茅，屬於會想再回購的品項之一。
不只陳小姐如此認為，也有不少網友在社群平台分享試吃心得指出，這款蝦片意外帶有濃厚「台灣味」，有人形容「像是80%浪味仙加上20%旗津蝦餅」的組合風格。多數評價認為，該產品並非走重鹹路線，而是以蒜香與蝦香層層堆疊，呈現自然香氣與輕盈酥脆的口感，因此接受度與回購意願都相當高。
不過，也有部分消費者認為整體鹹度偏高，但也坦言這與個人口味偏好有關，「鹹度真的見仁見智」。
在美國評論平台Reddit，也有不少消費者給予這款蝦片高評價，有人甚至表示「完全上癮（obsessed）」，並將它與炸蝦餅（prawn crackers）做比較。許多本身就喜歡蝦片、甚至自認口味挑剔的消費者，也對這款產品給予高度肯定。
根據Trader Joe's簡介，這款蒜香蝦片一包3.5盎司3.99美元。對未曾嘗試過蝦片的消費者而言，這款產品被認為是入門的良好選擇。其濃郁的蒜香與草本調味，不僅適合作為單獨零食，也能搭配三明治、湯品、炸雞或咖哩等料理，作為口感上的延伸。
因為許多消費者試吃後認為，它的酥脆口感與蒜香風味很像台灣人熟悉的浪味仙，甚至有人形容一吃就停不下來，因此迅速在社群上引發跟風熱潮。 多數試吃者認為它鹹香適中、蝦香與蒜香層次明顯，口感輕盈酥脆；但也有人覺得鹹度偏高，整體仍屬接受度高、回購意願不錯的零食。 根據Trader Joe's資訊，一包3.5盎司售價3.99美元，定位為入門款蝦片；除單吃外，也可搭配三明治、湯品、炸雞或咖哩增添口感。
精華 FAQ
因為許多消費者試吃後認為，它的酥脆口感與蒜香風味很像台灣人熟悉的浪味仙，甚至有人形容一吃就停不下來，因此迅速在社群上引發跟風熱潮。
多數試吃者認為它鹹香適中、蝦香與蒜香層次明顯，口感輕盈酥脆；但也有人覺得鹹度偏高，整體仍屬接受度高、回購意願不錯的零食。
根據Trader Joe's資訊，一包3.5盎司售價3.99美元，定位為入門款蝦片；除單吃外，也可搭配三明治、湯品、炸雞或咖哩增添口感。
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