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付費包結婚？華女花2萬尋夫不成 告婚介欺詐

付費包結婚？華女花2萬尋夫不成 告婚介欺詐

編譯陳盈霖／即時報導
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Gena Wang提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in ...
Gena Wang提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in the City）涉嫌詐欺。圖為求婚示意圖，非文中報導公司。美聯社

My News LA報導，華裔女王吉娜（Gena Wang，譯音）去年提告比佛利山的「城市婚介公司」（Matchmakers in the City）及其創辦人康蒂姊妹（Alessandra Conti & Cristina Conti Pineda）涉嫌詐欺，用「付費就能保證結婚」誘使她支付2萬美元。洛杉磯高等法院法官海伯格（William F. Highberger）日前裁定，原告所有主張可進入仲裁程序，無需陪審團審理。

康蒂在給法庭的宣誓聲明中（sworn declaration）表示，王吉娜2024年9月簽署的白金會員合約中，明確規定凡與「城市婚介公司」發生的任何爭議，都需透過仲裁解決。

海伯格指出，王吉娜主張並未被告知合約中含有仲裁條款，註冊過程中也沒有任何提示讓她注意相關內容，表示「若事先知道，不會同意仲裁。」然她承認並未完整閱讀條款細則。法官海伯格寫道，「原告的證詞不足以推翻合約成立」，決定暫停此案，等待仲裁結果，並安排2027年1月14日進行案件審查。

根據王吉娜提起的訴訟，她在簽約前曾透過Zoom與康蒂姊妹會面，詳細說明對伴侶的條件，包括文化、宗教與種族偏好等。訴狀指出，康蒂姊妹向王吉娜保證，公司擁有龐大人脈網與資料庫，稱只要加入服務，就能保證找到結婚對象，且表示旗下戀愛教練的專業程度，等同有執照的心理學家。

訴狀指出，「城市婚介公司」並未提供承諾中的合格約會，沒有幫助王吉娜達成配對，導致她在財務與情感都受到嚴重創傷。被告根本沒有這樣的資料庫，沒能力提供10次符合條件的約會。訴狀稱，「這些保證都是虛假的，但原告基於這些陳述決定簽約，且預先支付2萬美元。」訴狀還稱，2024年9月的合約包含不退款條款，且有只能透過小額訴訟求償的條款，賠償上限為1萬美元。

她要求被告給予補償性賠償，也要求法院頒布禁制令，禁止被告繼續刊登涉嫌誤導的廣告，或再對外承諾「保證結婚／配對成功」，同時要求停止執行「不退款條款」。訴訟初期，王吉娜曾用Jane Doe匿名提告，最近才決定公開身分。

「城市婚介公司」先前對該案發出聲明，「13年來，該家族經營的婚介公司建立在傳統價值、真誠關懷與幫助人們找到情投意合連結的使命上。這起訴訟指控均不屬實且無任何證據支持。」聲明還稱，公司書面合約清楚載明提供的服務內容，從未保證結婚或有特定戀愛結果。「我們尊重法律程序，相信事實將清楚證明其秉持的善意。」根據公司官網，兩姊妹曾登上富比世（Forbes）、CBS、紐約時報、福斯新聞等媒體的相親報導。

精華 FAQ

  • 她主張對方在簽約前宣稱只要付費就能保證找到結婚對象，並稱有龐大人脈與資料庫，實際上卻未提供承諾中的合格配對，因而認為自己在財務與情感上都受損。

  • 洛杉磯高等法院法官裁定，雙方爭議須依合約中的仲裁條款處理，因此案件先暫停，不進入陪審團審理，並安排在2027年1月14日進行案件審查。

  • 她除了要求補償性賠償，也請求法院禁止對方繼續刊登誤導性廣告，停止承諾保證結婚或配對成功，並阻止執行合約中的不退款條款。

華裔 洛杉磯 比佛利山

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