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老套路仍得手 華男騙7旬翁8.4萬 見另一受害者時被捕

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警方在岑斌超身上起獲大量現金以及一把經過改裝的空氣軟槍。（范杜拉縣警局Camar...
警方在岑斌超身上起獲大量現金以及一把經過改裝的空氣軟槍。（范杜拉縣警局Camarillo分局）

KTLA 5新聞網報導，美國南加州發生一起針對長者的重大詐騙案。嫌犯岑斌超（Binchao Cen，音譯）涉嫌冒充知名網路安全公司「邁克菲」（McAfee）的客服員，設局騙取一名70歲老翁8萬4000美元現金。岑斌超在前往與另一受害人見面時，被警方攔截逮捕。

范杜拉縣警局指出，受害老翁於5月向警方報案，表示接到一通來自未知號碼的來電，對方稱是邁克菲安全公司的員工，稱老翁的銀行帳戶已遭駭客入侵。由於嫌犯在電話中準確說出老翁的個人銀行資料，手法相當逼真，導致其信以為真。

在接下來的幾天，嫌犯一步步誘騙受害者至銀行領出8萬4000美元現金，並要求他與一名自稱是邁克菲公司的專員面交。據了解，詐騙集團還要求老翁在交付款項前，必須先核對「口頭安全密碼」。老翁隨後依約前往，並將現金全數交給該男。警方事後查出，嫌犯為現年44歲、居住在羅斯密市的居民岑斌超。

受害老翁在面交幾天後驚覺受騙，隨即向警局報案。

2026年6月30日，范杜拉縣警局Camarillo分局的警探展開行動。當時岑斌超正駕車前往與另一潛在受害者會面，警方及時介入攔截，將岑斌超當場逮捕。警方表示，在岑斌超身上起獲大量現金以及一把經過改裝的空氣軟槍。隨後，執法人員對其羅斯密市Muscatel Avenue的3000號街區的住宅執行搜索令。

岑斌超已被關押至拘留所，面臨以虛假藉口詐欺取財、重大盜竊罪以及詐騙長者等多項重罪起訴，保釋金為50萬美元。

范杜拉縣警局藉此案例向大眾發出防詐騙警告。警方表示，這是常見的詐騙套路，透過電子郵件、簡訊或電話進行，並偽裝成美國國稅局（IRS）、執法部門、銀行或其他知名企業等令人信任的機構。詐騙者往往會施加壓力，迫使受害者匯款或交付現金；在某些案例中，詐騙者甚至會謊稱受害者的家屬遭到逮捕或受傷，需要緊急資金援助。

警方呼籲，民眾若懷疑遭遇詐騙，切勿匯款或提供任何個人資料。有本案更多訊息者，可致電范杜拉縣Camarillo分局805-388-5100，或向美國聯邦調查局網路犯罪報案中心（www.ic3.gov）及聯邦貿易委員會（www.ftc.gov）進行舉報。

精華 FAQ

  • 他先以麥克菲客服身分來電，稱對方銀行遭駭，並說出部分個資取信，再一步步誘導老翁到銀行提領現金，最後安排面交收款。

  • 2026年6月30日，警方得知他正開車前往與另一名潛在受害者見面，於是及時攔截並將其當場逮捕，現場還查獲大量現金與改裝空氣槍。

  • 案件顯示詐騙者常冒充銀行、執法或知名企業施壓，要求受害者匯款或交付現金，甚至設口頭密碼取信，警方呼籲勿輕信陌生來電。

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