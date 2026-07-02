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專坑長者 南加華人詐團狂騙6500萬 破案關鍵竟是...

洛杉磯訊
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涉嫌主導一起橫跨美國與印度、專門鎖定美國老年人的跨國詐騙與洗錢集團，華裔男子王華...
涉嫌主導一起橫跨美國與印度、專門鎖定美國老年人的跨國詐騙與洗錢集團，華裔男子王華近日在聯邦法院認罪。（DOJ）

一個以南加州為據點、勾結印度詐騙機房、專門鎖定美國長者的跨國詐騙案件，近日再有重大進展。聯邦檢方宣布，涉嫌主導整起犯罪網絡的華男王華（Hua Wang，音譯）已認罪，承認參與總金額6500萬美元的郵件及電信詐騙、洗錢陰謀。檢方指出，該集團至少造成超過2000長者受害，而知名反詐騙YouTube頻道「Scammer Payback」及「Trilogy Media」拍攝的誘捕影片，意外成為警方追查嫌犯的重要線索。

司法部（DOJ）發文，王華是本案主嫌，於2025年4月在紐約法拉盛住處遭聯邦探員逮捕。就在他落網前幾天，共犯蘇偉寧（Weining Su，化名Ning Ma）在紐約甘迺迪國際機場準備搭乘單程班機返回中國時被捕。

隨著王華落網，聯邦執法人員於2025年8月在南加州、德州、密西根州及紐約等地同步展開大規模收網行動。截至目前，已有超過30名涉案人員遭起訴，其中近兩個月已有包括Xiao Lei Xu、Wen Chang Wang及Jiawen Cai等九人陸續認罪。

檢方指出，這個犯罪集團至少自2019年開始運作，以南加州為主要據點，成員大多為中國籍，其中不少人在美國非法居留，並與設於印度的詐騙機房合作。機房人員假冒電腦技術支援、政府官員或銀行職員，透過電話欺騙高齡受害者，再要求受害者提領大量現金，藏入包裹後，以快遞寄送至指定地址。

為躲避警方追查，集團成員使用假姓名及偽造身分證租用Airbnb等短期出租住宅作為收件地點，並採取「樞紐—輻射」（hub-and-spoke）方式運作，先租下一處主要據點約一周，再於周邊租用多處短租屋接收包裹，之後整體轉移至另一城市，重複相同模式。

這起案件最早可追溯至2020年12月。一名遭詐騙的長者聯繫快遞公司寄出裝有現金的包裹，引起執法人員注意，最終查獲11個寄往聖地牙哥地區短租住宅的現金包裹，總金額約13萬5000美元，也成為整起調查的突破口。

值得一提的是，本案能逐步擴大偵辦，與兩個知名反詐騙YouTube頻道有關。司法部表示，YouTuber「Pierogi」經營的「Scammer Payback」長期揭露印度詐騙機房運作，並與「Trilogy Media」合作設局，引誘詐騙集團現身，甚至當面對質，相關影片於2020年至2021年間公開後，協助執法人員辨識部分涉案人士，也讓警方掌握整個詐騙網絡的組織架構及高層成員身分。

除了詐騙所得外，集團也透過各種方式洗錢。檢方舉例，2021年3月，王華與Xiao Lei Xu等人在拉斯維加斯活動期間，Xiao Lei Xu曾遭警方攔查，車內查獲7萬美元現金；僅8天後，王華等人再次從拉斯維加斯前往洛杉磯途中被攔下，警方又查扣12萬860美元犯罪所得。

王華在認罪協議中，承認2019年至2023年間參與整個犯罪集團運作，經手超過2000個由長者寄出的現金包裹，造成受害人損失超過6400萬美元。

王華此次認罪包括一項郵件及電信詐騙共謀罪，及一項洗錢共謀罪。其中，郵件及電信詐騙共謀罪最高可判處40年監禁及100萬美元罰金；洗錢共謀罪最高可判20年監禁，並可處50萬美元或犯罪金額兩倍（以較高者為準）的罰金。

精華 FAQ

  • 檢方指出，該集團主要鎖定美國高齡長者，透過假冒技術支援、政府官員或銀行職員等話術行騙，誘使受害者提領現金並寄往指定地點。

  • 案件最早可追溯至2020年12月，一名長者聯繫快遞寄現金包裹引起注意，警方進一步查獲11個寄往聖地牙哥短租屋的包裹，成為突破口。

  • 司法部表示，Scammer Payback與Trilogy Media拍攝的誘捕影片，協助執法人員辨識部分涉案者，並掌握整個詐騙網絡的組織架構與高層身分。

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