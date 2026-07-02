環孢子蟲感染擴至19州 加州6例 生食蔬果要注意

加州公衛廳建議民眾生食水果及蔬菜前應以流動清水充分沖洗，減少環孢子蟲感染隱患。圖為示意圖。（記者楊青/攝影）

環孢子蟲（Cyclospora）感染疫情 持續擴大，截至目前全國19州已至少145人感染，其中加州 感染病例增至6人。疫情疑與美國境內受污染的食品有關，公衛部門提醒民眾注意夏季生食果蔬衛生。

聯邦疾病防治中心 （CDC）表示，患者年齡介於5歲至86歲，中位數為42歲，女性約占61%。目前尚未傳出死亡案例，但由於部分患者症狀輕微未就醫，實際感染人數可能高於官方統計。

加州衛生廳指出，每年5月至8月底是環孢子蟲感染高峰期，隨著夏季來臨，新病例仍可能持續增加。

環孢子蟲病是由肉眼看不見的環孢子蟲寄生蟲引起的腸道感染疾病，通常經由遭污染的食物或飲水傳播，過去美國曾多次發生與進口生菜、香菜、覆盆莓等新鮮農產品有關的群聚感染事件。

但CDC表示，目前145患者均表示，在發病前14天沒有國外旅行史，因此調查重點鎖定美國境內供應鏈中的食品來源。

感染後症狀通常在食用受污染食物約一周後出現，最快兩天、最慢可超過兩周才發病。最典型症狀是持續性水瀉，另外還可能出現食慾不振、腹部絞痛、腹脹、體重減輕、噁心、疲倦及腸胃不適，部分患者還會有低燒、頭痛及類似流感症狀。

醫師指出，若未接受治療，腹瀉可能持續數天至一個月以上，甚至反覆發作，尤其免疫力較弱者、年長者及幼童更應提高警覺。

由於目前感染源尚未確認，CDC呼籲民眾在夏季食用生鮮蔬果時務必注意，尤其近期正值沙拉、水果及冷食消費旺季。

加州衛生廳建議民眾接觸蔬果前後都應以肥皂徹底洗手；所有水果及蔬菜食用前應以流動清水充分沖洗。哈密瓜、小黃瓜等表皮較硬蔬果，可使用乾淨刷具刷洗；去除受損或瘀傷部位，降低污染風險。已切開、削皮或煮熟的蔬果，應在兩小時內放入冰箱冷藏。

若民眾出現持續腹瀉超過數日，尤其伴隨腹痛、體重減輕或疲倦等症狀，應盡快就醫並接受檢驗。