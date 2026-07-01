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好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口味

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好市多新品泡菜上架 酸香脆爽合華人口 炒菜也好吃

記者趙健／洛杉磯即時報導
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Costco冷藏區近日上架一款韓國泡菜新品，因口感脆爽、不甜不膩，受到華人消費者...
Costco冷藏區近日上架一款韓國泡菜新品，因口感脆爽、不甜不膩，受到華人消費者歡迎。(記者趙健／攝影)

Costco冷藏區近日上架一款韓國泡菜新品，因口感脆爽、不甜不膩，受華人消費者歡迎。這款名為「Jongga Water Radish Salad」的泡菜，以白蘿蔔為主要食材，相較常見的白菜泡菜，其風味更加清爽，不少華人消費者形容「吃起來很像新鮮的四川泡菜」。

根據產品介紹，Jongga Water Radish Salad由韓國知名泡菜品牌宗家府（Jongga）推出，屬韓國傳統水泡菜（Mul Kimchi）一種，以白蘿蔔條、韭菜及辣椒製成，浸泡於輕度發酵的湯汁中。由於採用水泡菜形式，味道比傳統白菜泡菜更加溫和，帶有自然發酵產生的微酸風味，口感接近沙拉，因此也被稱為「蘿蔔沙拉」。這款泡菜淨重3.08磅，僅售8.99美元。

與一般泡菜相比，水泡菜最大的特色在於清爽。發酵後產生的天然酸味搭配白蘿蔔本身的甜味，不會過度刺激。而且相較部分超市販售、為延長保存期限而調整配方的泡菜產品，這款水泡菜成分相對單純，口味也較接近現做泡菜，非常適合常備在華人冰箱裡。

有消費者表示，這款泡菜最大的特色是「脆」，白蘿蔔保有爽脆口感，加上韭菜增添香氣，吃起來清爽開胃。而且與部分迎合美國市場的改良版泡菜相比，這款泡菜甜鹹適中，更符合華人飲食習慣，也特別適合在炎熱夏季享用。另有消費者表示，自己在家醃泡菜耗容易受溫度與發酵條件影響，成品品質也不穩定，能有這類現成且口味接近中式自製泡菜產品，非常方便，而且價格實惠。

除口感受到好評外，泡菜本身的營養價值也是近年受到重視的原因之一。發酵食品普遍含有益生菌，有助維持腸道菌叢平衡。白蘿蔔本身富含維生素C、膳食纖維及天然消化酵素。

其實Costco過去曾上架過Ponytail Radish Kimchi，雖然同樣以蘿蔔為主，但不少華人消費者認為口味偏重、發酵味較明顯，脆度也略遜一籌。相較之下，新推出的Jongga Water Radish Salad更符合夏季清爽路線。

至於擔心買太大桶吃不完的消費者，也有不少實用吃法。除直接當涼菜配飯、配粥外，也能切碎後加入炒飯、炒麵或炒肉。部分華人網友分享，將泡菜搭配小米辣、蒜末與五花肉快炒，或加入雞肉一起翻炒，在家就能做出接近餐館水準的湘菜與川菜風味。也有人將泡菜汁加入冷麵或涼拌菜中，增添酸爽層次。

華人消費者表示，這款泡菜最大的特色是「脆」，保有白蘿蔔爽脆口感，加上韭菜增添香氣...
華人消費者表示，這款泡菜最大的特色是「脆」，保有白蘿蔔爽脆口感，加上韭菜增添香氣，吃起來清爽開胃。(記者趙健／攝影)

精華 FAQ

  • 因為它以白蘿蔔為主，口感脆爽、酸味自然，不像部分改良版泡菜那麼甜膩，吃起來更接近華人熟悉的新鮮四川泡菜風味。

  • 它屬於韓國水泡菜，以白蘿蔔條、韭菜和辣椒製成，浸泡在輕度發酵湯汁中，味道溫和清爽，價格也相對實惠。

  • 可切碎加入炒飯、炒麵或炒肉，也能搭配五花肉、雞肉快炒，或把泡菜汁加入冷麵、涼拌菜中，增加酸爽層次。

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