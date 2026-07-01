50年老中醫：這裡保暖最重要
擁有近50年中醫經驗的中醫朱孝軒，日前在蒙特利公園市舉辦社區醫學健康慈善講座，他結合自身多年中醫養生經驗，從日常保暖、飲食調理、疾病預防及生活保健等方面，分享實用健康觀念。
朱孝軒首先談到保暖。他說，南加氣候宜人，很多人穿著清涼，忽視保暖的重要性。他提醒長者應注意腹部、腰部及雙腳保暖，否則易影響身體機能。人要順應四季，夏天不要過冬天，也不要把冬天過成夏天。
談及飲食時，他引用「民以食為天」的古訓，強調規律飲食重要性。他說，民眾最好養成「早餐吃好、午餐吃飽、晚餐吃少」的習慣，避免暴飲暴食，並以橡皮筋為例說明，若長期吃得過飽，容易增加胃部負擔，影響消化功能。他提倡飲食應以清淡為主，適量攝取蔬果及天然食材，並推薦海帶、藍莓、石榴、茄子、菠菜、西蘭花、洋蔥及糙米等食物作為日常健康飲食一部分。另外，大葱和大蒜具有一定消炎作用，有助於消化，可適當食用。
他表示，良好食欲是身體機能正常運作的重要表現。若面對喜歡的食物時產生食欲與期待感，代表五臟六腑協調。若長期食欲不振、對飲食缺乏興趣，則應多留意自身健康狀況。他也提醒民眾，減少食用油炸食品、醃製食品及高糖飲料。白開水是最理想的日常飲品，而豆漿營養豐富，也是不錯選擇。對於兒童飲食，他建議少喝含糖飲料，培養健康飲水習慣。他還向現場民眾介紹當歸生薑羊肉湯等傳統藥膳，分享冬春季節養生保健相關觀念。
針對近年來備受關注的中風問題，他提醒民眾留意身體發出的警訊，例如手腳麻木、握力下降、語言表達不清、步態不穩及面部異常等情況，若出現相關症狀應盡速就醫檢查。可透過均衡飲食、規律作息、適度補充營養，以及遠離菸酒等方式，維護心腦血管健康。
講座中，他還分享部分常見中成藥及家庭保健知識，並介紹自己平日接觸較多的傳統中醫藥產品，如雲南白藥、安宮牛黃丸和六神丸等。但他提醒民眾如有身體不適，仍應諮詢專業醫師意見，切勿自行診斷或延誤就醫。現場他示範簡單的隔空抓手動作及頸部按摩保健動作，帶領與會民眾一同體驗。
現場民眾反響熱烈，不少人邊聽邊做筆記。有參與者表示，透過講座更加了解日常養生重要性，也學習到許多實用的健康知識。
他最強調日常保暖，尤其提醒長者注意腹部、腰部與雙腳不要受寒，因為保暖不足可能影響身體機能。朱孝軒也表示，生活應順應四季，不要把夏天過成冬天或反過來。 他建議遵守早餐吃好、午餐吃飽、晚餐吃少的原則，避免暴飲暴食，並以清淡飲食為主，多攝取蔬果與天然食材，同時少吃油炸、醃製食品及高糖飲料。 他提醒若出現手腳麻木、握力下降、語言不清、步態不穩或臉部異常等情況，可能是中風警訊，應盡速就醫檢查；平時則可透過均衡飲食、規律作息與遠離菸酒來預防。
精華 FAQ
他最強調日常保暖，尤其提醒長者注意腹部、腰部與雙腳不要受寒，因為保暖不足可能影響身體機能。朱孝軒也表示，生活應順應四季，不要把夏天過成冬天或反過來。
他建議遵守早餐吃好、午餐吃飽、晚餐吃少的原則，避免暴飲暴食，並以清淡飲食為主，多攝取蔬果與天然食材，同時少吃油炸、醃製食品及高糖飲料。
他提醒若出現手腳麻木、握力下降、語言不清、步態不穩或臉部異常等情況，可能是中風警訊，應盡速就醫檢查；平時則可透過均衡飲食、規律作息與遠離菸酒來預防。
上一則
先色誘再行竊 女模為免坐牢 自爆限制級暗黑經歷
下一則