先色誘再行竊 女模為免坐牢 自爆限制級暗黑經歷

「閣樓女郎」頭銜的艾德華·拉維（Adva Lavie），因涉嫌多起盜竊老年男子財產的重罪而面臨起訴。（洛杉磯縣警局）

加州 郵報報導，曾榮獲成人雜誌閣樓（Penthouse）「閣樓女郎」頭銜的拉維（Adva Lavie），面臨多起盜竊年長男財產的重罪起訴。為爭取免除牢獄之災，她日前向法院提交暫緩起訴申請書。該文件披露其過去遭受性虐待、非法吸毒，以及在拉斯維加斯擔任高價應召女郎的驚人內幕。

拉維目前已與億萬富豪Stephen Cloobeck訂婚，若她罪名成立，最高恐面臨10年的有期徒刑。在出席一場引發各界關注的法庭過堂前，她提交暫緩起訴申請文件。文件內容顯示，拉維自稱一生經歷無數虐待，最終導致她透過包養網站淪為每晚收費1000美元的應召女郎。

這份暫緩起訴的請求是否能獲通過，很大程度取決辯方聘請的法庭心理專家Robert E. Brodie II所做的評估。法院文件指出，Robert E. Brodie II在做出結論前，花了超過15個小時對拉維進行訪談與心理評估。

這名被控利用色誘行竊的女子，在訪談中向醫生詳細描述她與「糖爹」們的交往細節。

法院文件披露，拉維曾定期飛往拉斯維加斯與某男子發生有償性關係，並在對方引誘下首次嘗試古柯鹼、K他命等毒品。她透露，該男子不僅強迫她吸毒，還多次對她施加痛苦的暴力性行為，導致她必須透過吸毒來麻痺身體。

拉維向醫生自爆，她之所以深陷毒癮，與童年遭生父長期言語及性虐待密切相關。她控訴父親不僅對她百般羞辱、用膠帶封嘴，每周還多次對她實施性騷擾。其母親也證實該說法，稱丈夫曾強迫拉維全裸站在他面前、偷看她洗澡，並出言羞辱她。

拉維近幾個月來一直試圖避免坐牢，目前在法院施加的嚴格限制下配戴電子腳鐐。

然而，拉維屢次違反法庭規定。她曾被法官發現偷偷取得以色列護照、擅自跨越洛杉磯縣邊界，甚至涉嫌接觸證人。儘管違規紀錄接二連三，洛杉磯縣高等法院法官Diego Edber至今仍未下令將她收押。

拉維的未婚夫Stephen Cloobeck曾是美國眾議員Eric Swalwell的主要捐款人，直到Eric Swalwell因性醜聞辭職。如今，Stephen Cloobeck也因涉嫌在未婚妻的案件中干預證人，面臨刑事重罪指控。

儘管官司纏身，Stephen Cloobeck的發言人表示，兩人的婚禮仍將照常舉行。

拉維目前被控六項重罪，包括兩項重大盜竊罪、兩項入室盜竊罪，以及兩項未經授權使用個人身分資訊罪。她涉嫌在交友軟體上結識多名年長男，隨後前往其住處行竊。