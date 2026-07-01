前華女財長被喊DEI女皇 電視廣告涉歧視引眾怒

一支針對競選亞利桑納州教育總監候選人余艷芬的廣告帶有歧視性。（亞利桑納州選舉誠信組織）

每日郵報報導，亞利桑納州 一支電視廣告近日引發爭議。該廣告針對該州前華裔 財長余艷芬（Kimberly Yee，52歲），內容使用帶刻板印象的中文字體、色彩與中國傳統二胡與鑼聲的背景音樂，被批評帶有強烈種族歧視 色彩。廣告還將這位亞利桑納州第一位當選州級官員的亞裔，稱為「多元、公平與包容女皇（Empress of DEI）」。

這支廣告來自總部位加州的黑金政治團體「亞利桑納州選舉誠信組織」（Arizonans For Election Integrity），於亞州教育廳長初選期間推出。廣告資金來自「有效治理保守派」（Conservatives for Effective Government），這是個註冊的「超級政治委行動員會」（Super PAC）。

曾任兩屆州財務長的余艷芬轉戰教育界，目前正與現任霍恩（Tom Horne）爭取州教育廳長共和黨內初選，該場選舉將於7月21日舉行。兩人均譴責廣告涉種族歧視。該廣告旁白說，「來認識余艷芬，她是DEI女皇，推動極端的多元、公平與包容議題，對亞利桑納州教育廳長而言，她太過自由派了。」根據亞利桑納共和報，一家名為「紅鷹媒體」（Red Eagle Media）負責在地方電視台3TV與CBS5投放該廣告。

在廣告因政治反彈聲浪高漲被下架後，余艷芬接受鳳凰城2News KPNX專訪時表示，「霍恩和他的支持者顯然在散播這些種族歧視廣告，因為他長期以來都與這類獨立支出競選組織勾結」她指出，「這些都屬黑金政治活動（dark money campaigns），只是用不同名稱掩飾。」

霍恩則告訴「亞利桑納共和報」（The Arizona Republic），他與該廣告製作團體並無瓜葛。「他們完全可批評她參與DEI委員會，而不必扯上種族歧視。」他並於6月31日在X發文，「恭敬地」要求亞利桑納州選舉誠信組織停止播放這支廣告。

對廣告指其推動DEI，余豔芬予以反駁。據悉，霍恩先前指她任職美國州財務長協會（National Association of State Treasurers）旗下的DEI委員會（DEI Committee）。余艷芬說，那是協會的錯誤，她很清楚參與哪些委員會，且一開始就反對DEI。

余艷芬給每日郵報的聲明表示，霍恩這種令人作嘔的種族歧視攻擊，已完全背離亞利桑納州人民價值，「他們除了失敗的政績外，根本無牌可打，只好訴諸這種卑劣的歧視手段，而我仍專注重要議題，如保護學校選擇權、改善霍恩任內放任惡化的閱讀與數學能力低落等。」

霍恩陣營則向每日郵報強調，「我對這種訴諸種族偏見的做法感到震驚，這是州外獨立團體所為，依法我們不能與他們有任何聯繫，事實上也沒有。我公開且強烈要求他們撤下廣告，或至少移除意圖煽動種族偏見內容。」