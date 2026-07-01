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聯邦提告99大華母公司 涉歧視非華裔員工

洛杉磯訊
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EEOC控告99大華母公司Tawa Supermarket Inc.涉嫌長期歧視...
EEOC控告99大華母公司Tawa Supermarket Inc.涉嫌長期歧視非華裔員工，在升遷、薪資及工時安排等方面差別待遇。（記者王若然／攝影）

橙縣紀事報（Orange County Register）報導，位於洛杉磯的聯邦政府機構，美國平等就業機會委員會（U.S. Equal Employment Opportunity Commission，EEOC）6月30日對99大華母公司Tawa Supermarket Inc.提起訴訟。這家總部設於橙縣普安那公園（Buena Park）的亞洲連鎖超市，被指長期歧視華裔員工，在晉升、薪資及工時安排等方面給予較差待遇，甚至解僱非華裔主管，導致部分員工被迫離職。

EEOC指出，Tawa自2016年起持續對非華裔門市員工採取差別待遇，在升遷、薪資及工時等方面均不如華裔員工。根據EEOC向聯邦法院提出的10頁訴狀，相關歧視做法早於2015年便已浮現。當時，公司一名非華裔人力資源副總裁聘用多名非華裔主管，擔任區域經理、店經理及損失防制等管理職務；但自2016年起，公司陸續將這些主管解僱，改由華裔主管接替，而這名人力資源副總裁也於同年底被迫辭職。

訴狀指出，兩名分別於2015年底及2016年聘任的非華裔區域經理，工作表現均獲評為「令人滿意」，卻仍分別於2017年8月及9月遭解僱。此外，多名於2015年底至2016年初聘任的損失防制及安全主管，也於2017年遭資遣。EEOC認為，這些人員遭解僱或資遣，與其非華裔身分有關。

EEOC表示，「國籍歧視」不僅限於歧視外籍員工，也包括雇主偏袒特定國籍或族裔員工，而對其他員工造成不公平待遇。EEOC代理總法律顧問Catherine Eschbach表示，企業不能以文化偏好作為人事決策依據；即使是華人超市，也無權因此解僱非華裔主管，或在聘僱條件上歧視非華裔員工。她強調，EEOC將持續透過訴訟，要求雇主遵守聯邦平等就業法令。EEOC並表示，提告前曾與Tawa進行保密協商，盼透過庭外和解解決爭議，但雙方未能達成共識，因此正式向法院提告。

截至發稿，Tawa尚未公開回應相關指控；本報向TAWA尋求回應，也暫未收到回復。

Tawa由台灣移民陳河源（Roger Chen）於1984年創立，目前由執行長陳婷如（Alice Chen）及董事長陳怡年（Jonson Chen）領導，主要販售亞洲食品、生鮮、海鮮及烘焙商品，是全美規模最大的亞洲連鎖超市。根據公司資料，Tawa目前在全美擁有至少66家門市，分布於加州、內華達、俄勒岡、華盛頓、德州、紐約等11州。其中，加州共有44家99大華，南加州25家、北加州19家。

近年南加州亞洲超市市場競爭日益激烈。加拿大華資T&T超市亦宣布將於2026年底在爾灣開設南加州首家門市，並規畫進駐奇諾岡；韓國H Mart及日本Marukai旗下Tokyo Central近年也持續拓展南加州市場版圖。

精華 FAQ

  • EEOC指控Tawa自2016年起持續對非華裔員工採差別待遇，涉及升遷、薪資、工時安排與解僱等面向，認為其做法違反聯邦平等就業法令。

  • 訴狀稱多名表現良好的非華裔區域經理與損失防制主管，仍在2017年遭解僱或資遣；原先聘用他們的非華裔人資副總裁也在2016年底離職。

  • EEOC表示曾先與Tawa進行保密協商，希望庭外和解，但未達共識，因此正式提告；截至報導發稿，Tawa尚未公開回應相關指控。

華裔 歧視 橙縣

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