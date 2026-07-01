加州居民 恐面臨水電價齊上漲
紐約郵報報導，加州人的公共事業帳單，本已屬全美最高之列，如今恐面臨「水電費雙漲」的雙重打擊。繼太平洋瓦電（PG&E）用戶準備面對每年可能增長的數百美元的電費後，受科羅拉多河（Colorado River）日益惡化的水資源危機影響，南加州居民也恐面臨水費調漲之憂。
位於猶他與亞利桑納州交界處的科羅拉多河流域巨型水庫鮑威爾湖（Lake Powell），在歷經歷史性乾旱的冬季後，因降雪與降雨量不足，夏季水位已降至同期歷史新低。聯邦機構預測，該水庫水位最快可能在明年降至「最低發電水位」，屆時格倫峽谷大壩（Glen Canyon Dam）恐無法持續發電。
這不僅是能源問題。鮑威爾湖負責調節流入米德湖（Lake Mead）的水量，後者是南加州許多城市、帝王谷（Imperial Valley）與科切拉谷（Coachella Valley）重要水源，並支撐整個科羅拉多湖供水系統，供應美國西部4000萬人口用水。
加州獲得該系統最大分額水資源，每年約可分配到440萬畝-呎（acre-feet，每英畝覆蓋1英尺深的水量）水。與往年不同的是，今年春季融雪幾乎沒有替水庫帶來任何加成，鮑威爾湖目前蓄水量僅23%，比滿水位低了超過170多呎。聯邦預測，今年流入量大約只有正常值的一半。
為因應水資源持續減少，加州、亞利桑納與內華達州計畫2028年前節省最多320萬畝-呎」用水，包括強制減量與依照水庫水位啟動的自願節水計畫等。此舉恐意味加州將面臨數十萬畝-呎的供水削減，需對農民休耕給予補償，並出台額外強制節水禁令。這對帝王谷影響甚大，當地仰賴科羅拉多河灌溉的農田，生產全美最大量的冬季蔬菜，但也消耗巨大的水資源。
專家指出，即使再出現一次潮濕的聖嬰（El Niño）冬季，也只能帶來短暫紓解，無法解決供需長期不平衡的根本問題。洛杉磯加大（UCLA）近期的一項研究顯示，洛縣水費過去十年間已上漲近60%，遠遠高於通膨速度，對低收入家庭造成巨大壓力。
除面臨水資源不確定性，加州公共事業委員會（CPUC）公共倡議辦公室估算，加州太平洋瓦電用戶到2030年，每年電費可能增加高達840美元。不過該公司反駁稱，隨著野火相關賠償到期，支出控管措施生效，電費漲幅將遠低於預期。
因PG&E電費預估持續攀升，且科羅拉多河乾旱導致供水緊縮，南加州水源面臨調漲壓力，兩者疊加使居民帳單成本同步增加。 鮑威爾湖負責調節流入米德湖的水量，若降至最低發電水位，格倫峽谷大壩恐難發電，並連帶壓縮西部4000萬人口的供水穩定性。 帝王谷仰賴科羅拉多河灌溉，農業用水首當其衝；同時洛杉磯等城市與低收入家庭也可能因水費多年大漲而承受更重經濟負擔。
精華 FAQ
因PG&E電費預估持續攀升，且科羅拉多河乾旱導致供水緊縮，南加州水源面臨調漲壓力，兩者疊加使居民帳單成本同步增加。
鮑威爾湖負責調節流入米德湖的水量，若降至最低發電水位，格倫峽谷大壩恐難發電，並連帶壓縮西部4000萬人口的供水穩定性。
帝王谷仰賴科羅拉多河灌溉，農業用水首當其衝；同時洛杉磯等城市與低收入家庭也可能因水費多年大漲而承受更重經濟負擔。
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