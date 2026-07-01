停車小心 南加這植物被稱「寡婦製造者」

桉樹生長快速，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮。（記者啟鉻／攝影）

南加 州有一種常見大型樹木桉樹（Eucalyptus），在台灣稱為「尤加利樹」。它樹幹高大粗壯，樹皮會自然剝落，露出光滑的新樹幹。這種樹有一個令人不雅的外號「寡婦製造者」（Widowmaker），原因是桉樹有時突然掉落巨大枝幹，危及樹下行人及車輛。專家提醒，停車時應盡量避免停放在大型桉樹下。

橙縣 紀事報報導，桉樹原產澳洲，19世紀被引進美國，當時希望作為造船及鐵路枕木的來源。然而，加州 普遍栽植的藍桉（Blue Gum Eucalyptus）容易開裂，不適合作為建材，後來主要作為景觀樹、道路行道樹及農地防風林。

桉樹生長快速，是生長最快的樹種之一，成熟樹木可高達30至60公尺。許多品種每年都會自然脫落樹皮，露出光滑的新樹幹，是辨識桉樹的重要特徵。葉片富含尤加利精油，揉搓後散發濃郁香氣，耐旱性極佳，非常適應加州的地中海型氣候。

擁有40多年經驗、曾多次擔任桉樹人身傷害及財產損失案件鑑定專家的John Sevier表示，藍桉是他見過最容易倒塌的樹種之一。他認為，桉樹雖具有歷史與景觀價值，但由於根系較淺，並不適合種植在人車頻繁通行的道路旁。「如果沒有完善維護，這些樹如同不定時炸彈」。

John Sevier指出，若桉樹長期接受草坪灑水灌溉，根系容易停留在淺層土壤，不再向下延伸尋找地下水；隨著樹冠持續生長、枝葉愈來愈重，整株傾倒的風險也會增加。

即使沒有大風或暴雨，粗大樹枝的桉樹也可能突然折斷掉落。19世紀末至20世紀初，北美伐木工人工作時，最大危險之一並不是正在砍伐的樹木，而是附近的桉樹。有時突然枝幹砸落，造成伐木工人死亡。這類事故也造成許多工人妻子成為寡婦，因此伐木工人便把桉樹稱為「Widowmaker」。

以桉樹（Eucalyptus）命名街路。（記者啟鉻／攝影）

在南加州一些農地，利用栽種成排的桉樹作為防風屏障。（記者啟鉻／攝影）