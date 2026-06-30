以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州，未料返程不到一天，便被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲。（李女士提供）

一場原以為只是「比較嚴重的感冒」，卻在短短一周內奪走一位台裔核子科學家的生命。周尚志（Dr. Shang-Chih Chou）因肺炎返洛杉磯 探望家人休養六天。症狀稍有好轉後，他放心不下實驗室工作，仍堅持返回新墨西哥州 ，未料返程不到一天，就被同事發現陳屍公寓，享壽70餘歲，讓親友悲痛不已，也留下來不及道別的遺憾。

周尚志畢業於國立清華大學核子工程學系，1977年完成學士學位後赴美深造，取得喬治亞理工學院碩士（Georgia Institute of Technology）及洛杉磯加大 （UCLA）博士學位，之後投身核能科學研究。先後任職於美國兩大國家級研究機構：北加州勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）及新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory），服務近30年，長期從事核能與相關科學研究工作。

周尚志太太李女士表示，周尚志長年在新墨西哥州的國家實驗室工作，平時獨自在當地租屋，只要遇到假期，就返回洛杉磯與家人團聚。但一次他因罹患肺炎身體不適回到洛杉磯休養，期間出現咳嗽、食慾不振及嗜睡等症狀，兩人都「以為只是比較嚴重的感冒」，多休息應該會好。

然而，由於當時實驗室工作繁忙，加上醫療保險及主治醫師都在新墨西哥州，周尚志仍堅持返回工作崗位。太太雖然心疼，仍尊重他的決定。返程當晚，他搭機抵達新墨西哥州後，還曾打電話向太太報平安。沒想到，這竟成了太太與他的最後一次通話。

李女士表示，根據同事說法，周尚志一般都會準時到實驗室上班，但那天同事遲遲未見他現身。因此同事前往他的公寓敲門，卻始終無人回應，最後報警協助開門，才發現他已倒臥屋內，警方隨後確認他已不幸離世。李女士坦言，一切發生得太突然，根本沒有機會好好道別，也自責當時無知認為「肺炎只是比較嚴重的感冒」。

李女士說，周尚志一生忠厚老實，不善言辭，是典型埋首研究的科學家。「他不太會說話，也不懂得包裝自己，但做事情永遠最認真、最踏實。」在美國國家實驗室服務近30年間，他幾乎把人生都奉獻給科研工作。

周尚志長年居住於新墨西哥州，未留下遺囑，目前仍有遺產相關法律程序需要辦理，洛杉磯親友正積極尋找熟悉新墨西哥州遺產法、具相關案件處理經驗的律師協助，希望妥善完成後續事宜。

家屬感謝洛杉磯西區華語浸信會及周尚志親朋好友給予關懷、陪伴與實際協助，並誠摯呼籲，若昔日親友、同學或友人，認識具有新墨西哥州遺產案件經驗的律師，或願意提供相關資訊與協助，歡迎與家屬聯絡人聯繫（電話／簡訊：310-424-0360；電子郵件：[email protected]），共同協助完成周尚志後事，也一同追念這位畢生奉獻核子科學研究的台裔科學家。

家屬誠摯呼籲，若昔日親友、同學或友人，認識具有新墨西哥州遺產案件經驗的律師，或願意提供相關資訊與協助，共同協助完成周尚志後事，一同追念這位台裔科學家。圖為周尚志親友同事參加追思會照片。（李女士提供）