NBA巨星「小皇帝」詹姆斯揮別湖人 華洋球迷不捨

克萊蒙湖人超級球迷Ozzie Arnold30日特別穿上與詹姆斯同款同號的湖人球衣，向詹姆斯告別。（李若提供）

NBA 超級球星「小皇帝」詹姆斯 （LeBron James）6月30日宣布離開湖人 隊，結束八年充滿榮耀與歷史紀錄的紫金歲月。消息一出，洛杉磯華洋球迷中遺憾、惋惜，更多的是不捨和祝福。

洛杉磯湖人球迷、律師張軍表示，他和兒子很喜歡看詹姆斯打球，多次去現場觀戰，對他的離開非常不捨，「但好在他下一站可能是去舊金山的金州勇士隊，畢竟還在加州，感覺還在同一地區，還有機會看他回洛杉磯比賽」。張軍認為，詹姆斯在這些年在洛杉磯湖人隊的成績是他人生非常完美章節，相信很多球迷像他一樣，球看得過癮，印象非常深刻。

家住克萊蒙的汽車鈑金店老闆Ozzie Arnold 6月30日穿23號湖人球服（詹姆斯同款同號）、擺出自己多年的湖人收藏作為離別的致敬。他說，自己雖然不打球，但是一直是湖人超級球迷。十多年來，他搜集湖人隊的所有紀念品，從隊服、帽子、籃球，到床單、被套、枕頭，以及各種各種的徽章和海報，每當湖人隊重大比賽，他都穿上詹姆斯的球衣，同時給自家小狗穿上科比的24號。此次湖人正式揮別「詹姆斯時代」，他心中五味雜陳，失落，但也有新希望。

盛傳湖人隊未來將全面圍繞唐西奇（Luka Dončić）打造新核心，湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）在今年5月球季結束時曾表示希望留下詹姆斯；總教練瑞迪克（JJ Redick）也曾公開表示，希望下季繼續由詹姆斯、唐西奇與里夫斯（Austin Reaves）組成核心陣容。然而，隨著球隊今夏擁有超過5000萬美元薪資空間，湖人的補強重心已逐漸轉向未來布局，41歲的詹姆斯不再是球隊重建計畫的第一優先。

張軍表示，詹姆斯洛城八年可謂功成名就，對得起洛杉磯的球迷，雖然大家都捨不得他走，但41歲也算「年事已高」，這次的轉身或許是他籃球職業生涯的最後一次選擇，相信他是經過深思熟慮，也相信球迷們最終會理解。

張軍表示，如果詹姆斯下一站果真是去金州勇士隊，那麽詹姆斯與柯瑞（Stephen Curry）的合作，將會是一個神奇的強強組合，非常令人期待。

狗狗也穿上科比球衣。（李若提供）

克萊蒙湖人超級球迷Ozzie Arnold將自家一個房間打造成湖人主題工作室。（李若提供）

克萊蒙球迷Ozzie Arnold將自己的臥室布置得非常「湖人」。（李若提供）