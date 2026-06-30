驗屋沒發現？南加婦搬進夢想新家 後院挖出人骨

入住短短幾天，南加一婦人的兒子竟在後院意外發現埋藏的人類骨骸，讓喬遷之喜變成驚悚事件。圖為警局調查示意圖。（取自聖伯納汀諾縣警局臉書）

南加州 一婦人終於買下夢寐以求的新家，原以為即將展開全新生活，沒想到入住短短幾天，19歲兒子竟在後院意外發現埋藏的人類骨骸，讓喬遷之喜變成驚悚事件。更令人不解的是，這棟房屋交易前已完成房屋檢查及銀行估價，卻沒有人發現異狀，骨骸究竟屬於誰，也讓整個社區陷入疑雲。

KTLA電視台報導，事件發生於聖伯納汀諾縣蘋果谷市（Apple Valley）Crest Drive一處住宅。新屋主表示，她才剛完成購屋，19歲兒子日前在後院活動時，意外發現疑似人類骨骸，隨即報警。

聖伯納汀諾縣警局表示，警方於27日晚接獲人骨報案後趕赴現場，並持續勘查至隔日凌晨。調查員在後院挖出多塊人體骨骸，初步未發現明顯外傷或遭暴力致死跡象，但已將骨骸送交法醫辦公室進行解剖，同時透過DNA檢驗確認死者身分。

目前警方尚未公布骨骸埋藏多久，也未說明案件是否涉刑事犯罪，一切仍待法醫鑑定結果出爐。

離奇發現讓附近居民大感震驚。居住當地多年的鄰居Edward Sanchez與Pamela Sanchez表示，這一帶向來十分平靜，「真的很可怕，從來沒有遇過這種事情。」

鄰居指出，該住宅至少已空置一年，直到最近才出售，近幾周才開始有人進出。

Edward Sanchez表示，原本一直沒有任何動靜，「直到最近看到有車輛進出，才知道屋主正在辦遺產拍賣。」

Pamela Sanchez則說，遺產拍賣約在兩周前舉行，「我很驚訝，當時竟然沒有人發現後院有骨骸。」

根據鄰居說法，先前住在這棟房子的是一對年長夫妻。丈夫過世後不久，妻子便搬離住宅，房屋此後一直閒置至最近出售。

鄰居還透露，大約一年前警方曾到這戶人家進行過一次福利安全檢查，但不清楚是否與此次發現有任何關聯。

這起事件也讓曾到現場估價的承包商Abraham Negret心有餘悸。他表示，受新屋主委託前往估價，「完成估價後，隔天他們就在後院發現了東西。」

他坦言心裡始終有陰影，「現在想到那棵樹附近，總覺得不知道還會不會再挖出其他東西。」

目前警方仍持續調查案件，除了等待DNA鑑定結果，也希望釐清骨骸來源、死亡原因及埋藏經過，以揭開這起神祕人骨案背後的真相。