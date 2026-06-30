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中國男販毒、洗錢及支持恐怖組織 引渡至美恐判終身

洛杉磯訊
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美國緝毒局繳獲大量毒品。（示意圖自DEA官網）
美國緝毒局繳獲大量毒品。（示意圖自DEA官網）

司法部消息，居住在洪都拉斯的中國籍男子許文申（Wenshen Xu，音譯），日前被瓜地馬拉政府引渡至美國後，在聯邦法院承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，以及向被美國列為外國恐怖組織的墨西哥哈利斯科新世代販毒集團」（CJNG）提供物質支持等多項重罪。

根據法院文件，現年52歲的許文申，長期利用其在拉丁美洲建立的運輸網絡與人脈，將大批古柯鹼走私運往美國。其運輸網絡涵蓋私人飛機跑道、機場、裝甲運鈔車、運毒信使及多名共犯，形成一套跨國販毒體系。

檢方指出，2025年7月17日，許文申與同夥同意代表一名自稱為CJNG成員的人士，安排數十公斤古柯鹼自哥倫比亞運出，並協助將毒品運往美國。調查顯示，許文申與共犯合計走私超過450公斤古柯鹼進入美國。

此外，許文申及其同夥還協助清洗販毒所得資金超過2200萬美元。這些資金主要來自古柯鹼及芬太尼販售收益。洗錢集團利用多種隱匿手法，包括加密貨幣轉帳、貿易型洗錢以及加密通訊平台，掩飾資金流向與來源。

許文申於2025年7月17日在瓜地馬拉首都瓜地馬拉市應美國要求遭逮捕，並於2026年1月30日被引渡至美國受審。

根據法院安排，他將於10月15日接受量刑。依聯邦法律，他面臨至少10年有期徒刑，最高可判終身監禁。

本案也是國土安全特別工作小組（HSTF）推動的重要案件之一。該工作小組依據第14159號行政令「保護美國人民免受入侵」成立，整合聯邦執法資源，重點打擊跨國販毒集團、外國幫派、跨國犯罪組織及人口走私與販運網絡。

司法部指出，刑事司轄下的洗錢、毒品與沒收資產科（MNF），主要負責追查犯罪所得、打擊國際販毒集團及洗錢網絡，並透過刑事及民事沒收程序，追繳犯罪資產，以削弱跨國犯罪組織的經濟實力。

精華 FAQ

  • 他在聯邦法院承認串謀向美國走私古柯鹼、串謀洗錢，以及向美方列為外國恐怖組織的CJNG提供物質支持等多項重罪。

  • 法院文件顯示，他利用拉丁美洲運輸網絡，透過私人機場、裝甲運鈔車與信使運毒；調查指共走私超過450公斤古柯鹼。

  • 許文申將於10月15日量刑，依聯邦法律至少可判10年，最高可能終身監禁；美方也將持續追查其犯罪所得並進行沒收。

司法部 哈利 墨西哥

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