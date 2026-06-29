我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

加州亞裔警官因公殉職 意外本可避免

亞裔警官因公殉職 意外本可避免 嫌犯車速125mph

記者王若然／洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Shiou Deng在去年一起事故中，因公殉職。（洛杉磯市警局）
Shiou Deng在去年一起事故中，因公殉職。（洛杉磯市警局）

在去年一起交通事故中，洛杉磯亞裔警官Shiou Deng因公殉職。當時他正準備下車幫助處理一起車禍，卻被另一輛車撞上，最後不治身亡。洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan Hochman）29日舉行記者會發布，當天上午已將嫌疑人拘捕，並即以兩項二級謀殺罪起訴他。

洛縣檢察長辦公室以及加州高速路巡警、洛杉磯市警局聯合發布記者會，稱29日早上逮捕36歲的Mario Joseph Bickham。經調查，事發時，他以時速112哩開車在高速路上，嚴重超速。他開車撞到Deng以及另一名司機Jesus Garcia；Garcia當場死亡，Deng被送醫後不治身亡。

事發在去年6月23日凌晨約1時54分的405號公路西洛杉磯段。當時Garcia剛從超市下班回家，在高速路上發生車禍。一輛時速70哩的車子為躲避Garcia的車而撞在隔離帶上。Garcia停下車。這時，Deng在發現這輛拋錨車輛後立即停了下來，並打開巡邏車尾燈以疏導交通。當他下來準備提供援助時，卻被Bickham駕駛的尼桑車撞倒，前方的Garcia也被撞倒，兩人身亡。霍克曼說，在事故發生前，有33輛車在看到警車巡邏燈後，均安全繞開離去，唯獨嫌疑人的車造成事故。

霍克曼說，高速路巡警和洛杉磯市警局經過一年縝密調查，最終判定，在出事前的五秒，Bickham的車速達到125哩每小時。而根據此前紀錄，他是一名超速慣犯，2024年起多次因此被開罰單，其中包括一起因他時速105哩，被高速路巡警攔下開罰單的經歷。然而他沒有讀駕駛學校，也沒有按時出庭。本案中不涉及藥物、酒精等物質影響。

霍克曼表示，檢方將向法官申請對嫌犯不得保釋的請求。

記者會上，Deng的親屬包括母親、兩個兄弟，從華盛頓特區和沙加緬度趕來參加。洛杉磯市警局局長麥唐諾（Jim McDonnell）表示，Deng是一名優秀資深的警官，在警局工作26年。霍克曼稱，他有關懷、無私的精神，「今天不僅僅是有關逮捕嫌犯，還是為紀念Shiou Deng。」

在Deng去世後，大批哀悼者聚集在他任職的西洛杉磯警局外，追思並紀念他。同事和朋友們回憶說，他是一位真心希望為社會帶來改變的警察。有些人提到，即使在洛杉磯南區擔任幫派警員、面對艱巨挑戰時，他也始終沒有失去樂觀開朗的態度。

霍克曼及多個單位29日舉行記者會，發布破案訊息。（洛杉磯縣檢察長辦公室）
霍克曼及多個單位29日舉行記者會，發布破案訊息。（洛杉磯縣檢察長辦公室）

精華 FAQ

  • 他在405號公路處理一宗車禍時，停車打開巡邏車尾燈準備下車協助，卻遭高速超速駕駛的嫌犯車輛撞上，送醫後不治身亡。

  • 洛縣檢察長辦公室以兩項二級謀殺罪起訴Mario Joseph Bickham，並表示將向法官申請讓他不得保釋，以確保後續審理。

  • 調查指出，事發前有33輛車在看到警車燈後安全通過，只有嫌犯未減速；且其車在前五秒仍高達125哩，屬嚴重超速。

亞裔 洛杉磯 洛縣

上一則

Apple Watch舊機型將淘汰 這幾款無緣升級AI功能

下一則

美式自主vs.中式寵愛 華媽帶娃返中過節後理解上一代

延伸閱讀

加州45歲狂男持刀劫車爆街頭警匪追逐 連撞10人被捕

加州45歲狂男持刀劫車爆街頭警匪追逐 連撞10人被捕
父子同路段超速僅隔15分鐘 雙雙收罰單

父子同路段超速僅隔15分鐘 雙雙收罰單
中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷

中國男駕駛保時捷狂飆東京街頭 撞擊2車釀3傷
華男耗半年挑戰超速罰單 促政府清理限速標誌障礙

華男耗半年挑戰超速罰單 促政府清理限速標誌障礙
海灣大橋車禍1死1傷 殃及車內小狗

海灣大橋車禍1死1傷 殃及車內小狗
德州男特斯拉失速撞死婦 要查自駕系統

德州男特斯拉失速撞死婦 要查自駕系統

熱門新聞

在亞洲超市熱賣多年的水果造型冰淇淋進入好市多販售，水蜜桃與芒果兩種口味外型逼真。（記者朱敏梓／攝影）

亞洲超市紅多年 好市多終於賣這冰品 價格不到一半

2026-06-27 21:50
刑事律師鄧洪提醒目前持有綠卡的1300萬合法移民，凡是曾被逮捕或正面臨刑事案件的綠卡持有人，在離開美國前都應格外謹慎。(美聯社)

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

2026-06-25 02:19
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，要求她不要繼續吵鬧。（讀者視頻截圖）

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

2026-06-25 16:46
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

送娃返中讀半年幼兒園 加州媽：與美比像兩個世界

2026-06-26 14:57
華人青年學者蔡苗子表示，推動環保與生質轉化技術相關研究，在美國長期面臨聯邦科研經費不足及撥款不確定等問題，是促使他離開的重要因素之一。（記者啟鉻／攝影）

華裔頂尖學者出走歐洲：再也不回美國 原因是...

2026-06-27 20:50
波羅的海沿岸宗教氛圍濃厚，教堂比比皆是。（圖／才廣懿提供）

喪偶後不困在悲傷裡 70歲華婦背起行囊看世界

2026-06-22 21:13

超人氣

更多 >
這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口

這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口
最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果
37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網