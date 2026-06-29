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加州00後華男幫「老闆」跑腿取13萬美元 結果栽了

洛杉磯訊
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一名24歲華男涉嫌參與一項針對德州婦女的電話詐騙計畫，騙取受害人近20萬美元。 ...
一名24歲華男涉嫌參與一項針對德州婦女的電話詐騙計畫，騙取受害人近20萬美元。 （示意圖取材自Pexels）

一名居住在加州的中國公民，日前在德州南部一處移民檢查站被捕，執法人員不僅發現他在美國非法居留，還在其背包中查獲13萬美元現金。聯邦檢方指控，該男子涉嫌參與一項針對德州婦女的電話詐騙計畫，騙取受害人近20萬美元。

根據德州當地媒體myRGV.com的訊息，聯邦法院文件指出，現年24歲的中國公民葉康（Kang Ye，音譯）於6月30日出庭應訊，被控一項共謀實施電信詐騙罪名。

刑事起訴書指出，今年1月22日晚間約8時15分，一輛作為Uber營運的黑色福特休旅車抵達德州Falfurrias邊境巡邏檢查站。執法人員在初步檢查時確認駕駛者為美國公民，但車上乘客葉康出示工作許可（EAD），並表示自己是中國公民。

案件隨後被轉往二次檢查區。執法人員透過資料庫查詢後，發現葉康在美國非法居留，當場將其逮捕。在搜查過程中，探員在葉康的書包內發現13萬美元現金，以及一張來自Vantage Bank的收據。

根據起訴書內容，葉康接受調查時表示，自己當時居住在加州，後來受一名綽號「Boss」的男子招募，要求他前往德州Edinburg市協助運送現金，並承諾支付他「一筆可觀的報酬」。

葉康供稱，他先從加州搭機飛往休士頓，再搭乘Uber前往愛丁堡，與一名受害者見面並收取裝有現金的袋子。法庭文件記載，「葉康表示，他相信自己所參與的是一場針對受害人的詐騙。」

聯邦大陪審團起訴書指出，葉康與另一名身分未公開的共犯，自2025年10月起策畫詐騙行動。

檢方表示，詐騙集團成員主動聯繫居住於德州Hidalgo縣的一名婦人，謊稱自己是金融詐欺調查員，可以協助追回遭盜取的資產。不過，受害人必須先支付調查相關費用，待調查結束後即可全數取回資金。

調查顯示，受害婦女早在2025年10月便發現自己在Neighbors and Families Together Federal Credit Union帳戶中的部分資金不翼而飛，隨後接到自稱「Ricky」或「Paul」的「反詐騙專家」來電。

為進一步取得信任，詐騙集團還向受害人提供一組可登入加密貨幣錢包應用程式「Trust」的代碼。檢方指出，受害人只能查看錢包內容，無法進行存款或提款操作。該錢包顯示共有四個帳戶，總金額約32萬6000美元。

根據受害人向警方陳述，自去年11月起，她先後三次提領現金，總計約19萬6000美元，其中包括一筆13萬美元的銀行貸款。

調查人員向受害人出示照片辨識名冊後，受害人確認，葉康正是今年1月22日前往收取現金的人。案件目前仍在進一步調查中。

精華 FAQ

  • 他在德州南部Falfurrias邊境巡邏檢查站被攔查後遭逮捕，執法人員除確認他在美國非法居留，也在背包內搜出13萬美元現金與銀行收據。

  • 檢方稱詐團假冒金融詐欺調查員，聲稱可協助追回被盜資產，先向受害婦人收取各種費用，再安排葉康前往收款，形成完整的電話詐騙鏈。

  • 受害婦人自去年11月起分三次提領現金，總計約19萬6000美元，還包含一筆13萬美元貸款；目前葉康已被起訴，案件仍在調查中。

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