加州父親每天餵兩兒迷幻蘑菇 還逼兒種毒、販毒

查獲的裸蓋菇素迷幻蘑菇正準備分裝販售。聯邦檢方指出，涉案男子長期經營迷幻蘑菇販毒網絡，並讓兩名年幼兒子參與製造及販售毒品。（美聯社）

加州聖地牙哥 縣一名43歲男子涉嫌長期經營迷幻蘑菇販毒網絡，並讓兩名年幼兒子參與種植、製造及販售毒品。檢方指出，他還長期讓孩子服用含有裸蓋菇素（Psilocybin）的迷幻藥，甚至提供毒品給12歲兒子轉售給朋友。美國聯邦檢察官日前宣布，該男子已承認多項重罪，最高恐面臨110年聯邦監禁。

根據美國聯邦檢察官辦公室公布消息，43歲的Randal Vance近日與檢方達成認罪協議，承認利用未成年人製造及販運管制藥物共謀罪、販運管制藥物共謀罪、兩項向未成年人分發管制藥物罪，以及妨礙司法共謀罪等多項罪名，預計今年9月接受法院量刑。

檢方指出，聯邦執法人員於2024年10月4日持搜索票，分別前往Vance位於聖地牙哥縣北部的兩處住宅搜索。在Fallbrook住處，查獲約204磅新鮮裸蓋菇素迷幻蘑菇、53磅乾燥迷幻蘑菇、18磅已接種菌種的培養基，以及大量栽培、採收及加工設備；另一處位於Bonsall的房產，則查獲約25磅乾燥迷幻蘑菇及約5磅裸蓋菇素膠囊。

警方另在Lilac Road住宅起出六把槍械，包括兩把手槍、三把步槍及兩把左輪手槍。檢方表示，所有槍枝均未妥善保管，其中兩把手槍旁甚至放有已裝填子彈的彈匣，對家中未成年子女構成嚴重安全風險。

根據法院文件，Vance透過網站「psillyrabbit.com」、「psillyrabbitmushrooms.com」及Instagram帳號「psillyrabbitca」，公開販售乾燥及冷凍乾燥迷幻蘑菇、迷幻蘑菇巧克力及含有純裸蓋菇素的膠囊。聯邦檢方認定，他是整個販毒集團的主導者。

更令人震驚的是，Vance在認罪協議中坦承，販毒共謀開始時，他的兩名兒子分別只有9歲及11歲。檢方指出，兩名男童被要求協助栽培、培育、加工、包裝及分裝迷幻蘑菇，甚至參與毒品分銷工作。

Vance還承認，自2023年10月起開始讓兩名兒子服用裸蓋菇素膠囊，起初約每隔一天一次，到2024年更增加為每天服用，讓兩名仍在成長中的孩子長期暴露於迷幻藥物影響下。

根據法院文件，他還提供裸蓋菇素膠囊給當時12歲的大兒子，要求他販售給朋友；此外，也將裸蓋菇素提供給妻子Rebecca Vance，再由妻子轉交他人販售或分發。本案另外兩名被告Rebecca Vance及Keir Ceballos-Rivera均已認罪，目前等待法院宣判。

Vance於2024年10月4日搜索行動當天被捕。檢方表示，他在遭聯邦逮捕前，原本已因相關州案件交保在外。遭逮捕後，他仍與妻子及共犯串通，企圖刪除手機訊息、關閉販售迷幻蘑菇的網站，以湮滅犯罪證據、妨礙司法調查，因此另遭控妨礙司法共謀罪。

聯邦檢察官表示，裸蓋菇素是迷幻蘑菇中的主要致幻成分，近年雖有研究探討其治療憂鬱症及創傷後壓力症候群（PTSD）等精神疾病的潛力，但依聯邦法律，目前仍屬第一級管制藥物，非法製造、持有及販售均屬重罪。

檢方指出，本案涉及利用未成年人從事毒品犯罪、向未成年人提供管制藥物、利用兒童販毒及妨礙司法等多項重罪。Vance若各項罪名均依最高刑度量刑，最高可能面臨110年聯邦監禁。