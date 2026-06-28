新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習

研究發現，即使80多歲，高齡者的大腦健康與認知功能仍有機會持續改善。（示意圖取自Pexels網站）

Science Daily報導，許多人認為，人一旦步入高齡，記憶力衰退、反應變慢、思考能力下降都是無法避免的老化現象。然而，一項來自德州 大學的最新研究卻顛覆這項觀念，指出大腦並不會因年齡停止成長，即使80多歲仍有機會持續改善認知功能，而每天只需花5至15分鐘進行腦部訓練，就可能帶來正向改變。

這項研究發表於「Scientific Reports」期刊。研究團隊分析3966名年齡介於19歲至94歲成年人，所有受試者每天進行5至15分鐘的大腦訓練，並持續追蹤三年，觀察其腦部健康變化。

研究人員利用「腦健康指數」評估受試者的大腦功能。這套評估系統整合超過20項指標，不僅衡量認知能力，也能長期追蹤個人大腦健康的進步或退步，而非僅與一般平均值比較。

結果發現，各年齡層受試者都從每日腦部訓練中獲益，包括80多歲長者，大腦健康與認知能力仍持續提升，顯示改善腦力是終身都可能發生的變化。

研究共同作者、神經科學家Sandra Bond Chapman表示，過去社會普遍認為，只有在記憶力開始惡化或出現失智症狀後，才需要關注腦部健康，但這是一種過時觀念。她指出：「這項研究提醒我們，大腦並不是由年齡定義，而是由它的潛力決定。」

研究也有另一項令人振奮的發現：一開始腦健康分數最低、最擔心自己記憶力下降的受試者，往往也是進步幅度最大的一群人。這顯示，即使認為自己「現在開始太晚了」，其實仍有改善空間。

除了每天進行腦力訓練外，神經科醫師兼神經科學家Dr. Faye Begeti也建議養成四個護腦習慣。

首先，持續讓大腦接受新挑戰。學習新技能、玩數獨、填字遊戲、學外語或培養新興趣，都能建立新的神經連結，累積「認知儲備」，有助減緩老化對大腦的影響。其次，維持規律睡眠。深層睡眠期間，大腦會清除與阿茲海默症相關的類澱粉蛋白等代謝廢物。

第三，下午1時15分後避免攝取咖啡因。下午過晚飲用咖啡、茶等，可能影響睡眠品質，進而降低大腦夜間修復效果。最後，每周至少運動2至3次，並加入重量訓練。有氧運動可促進大腦分泌腦源性神經滋養因子，阻力訓練則有助提升神經可塑性、降低發炎，兩者都有益於維持腦部健康。

研究團隊強調，這項研究最大的啟示在於，大腦健康並非隨年齡單向衰退，而是具有可塑性。無論是20歲、50歲，還是80歲，只要持續養成良好的生活習慣並保持學習，都有機會讓大腦持續進步，而不是只是延緩退化。