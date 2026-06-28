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70歲老翁大街上摔倒 向市府索賠3500萬 原因是？

聖地牙哥訊
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聖地牙哥一名70歲男子在社區人行道上行走時，疑因被一處已拆除停車收費表遺留的金屬...
聖地牙哥一名70歲男子在社區人行道上行走時，疑因被一處已拆除停車收費表遺留的金屬底座絆倒。（示意圖，本報檔案照）

加州聖地牙哥一名70歲男子日前在Mission Hills社區人行道上行走時，疑因被一處已拆除停車收費表遺留的金屬底座絆倒，導致頸椎與脊椎骨折，目前仍需全天候醫療照護。男子委任律師近日向聖地牙哥市府提出3500萬美元求償，指控市府未妥善移除設施，造成公共安全隱患。

根據NBC7電視台的報導，這起事故發生於5月11日，地點位於West Washington Street與Albatross Drive路口附近。代表律師William M. Berman在受訪時表示，當時受害男子與妻子剛離開附近一家壽司餐廳，正步行返回停車處，不料途中遭突出於地面的金屬停車收費表底座絆倒，重摔在地。

附近一家動物診所的監視器拍下事發經過。畫面顯示，男子疑似被人行道上一處凸起的金屬底座絆倒。該底座雖然原本安裝的停車收費表早已拆除，但仍留有生鏽且外露的螺栓。受害夫婦因隱私考量，未公開姓名。

Berman指出，市府早在一年多前便已拆除該停車收費表，卻未將金屬底座及螺栓一併移除，同時路邊仍保留30分鐘限時停車標示，這留下了一個危險的情景。他認為，市府此舉已構成危險公共環境。

Berman進一步表示，類似情況並非個案，在Mission Hills、Hillcrest以及靠近Balboa Park一帶，仍可見多處相同設施遺留在人行道上。

「這些金屬底座通常高出地面約1至2英寸，市府應確保在拆除停車收費表時，也一併將底座完全移除，避免民眾受傷。」Berman說。

居住在事故現場附近的居民Robert Landisi和Laura Landisi向NBC7表示，不平整的人行道及各類障礙物，對行動不便人士尤其危險。

Laura指出，由於丈夫需使用助行器，加上樹根造成的人行道高低不平，外出時經常必須特別留意。Robert則補充說：「如果稍不注意，輪子就可能直接撞上障礙物。幸運的是，我到目前為止還沒有因此跌倒。」

對此，聖地牙哥市府傳播部門發言人表示，由於案件可能涉及法律訴訟，市府無法就個別索賠案件或潛在訴訟發表評論；聖地牙哥檢察官辦公室也拒絕置評。

Berman表示，若市府未對索賠要求作出回應，下一步將正式提起民事訴訟。據了解，受害男子目前已出院返家休養，但每天仍需24小時醫療照護。

值得注意的是，就在上周，聖地牙哥市議會才討論日益增加的市府賠償案件。根據市府報告，過去10年間，僅涉及聖地牙哥警察局的各類責任賠償與和解金額，便已累計高達1億1600萬美元。

精華 FAQ

  • 事故發生於5月11日，地點在聖地牙哥Mission Hills社區的West Washington Street與Albatross Drive路口附近，男子當時與妻子步行返停車處途中跌倒。

  • 律師指出，男子疑被拆除停車收費表後留下的金屬底座與外露螺栓絆倒。市府雖已拆表，卻未完整移除底座，形成明顯的公共安全風險。

  • 男子已出院返家，但仍需24小時醫療照護。律師已向市府提出3500萬美元求償，若市府未回應，下一步將正式提起民事訴訟。

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