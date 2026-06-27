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裸體單車騎行 洛城登場 2人遭BB槍射擊

洛杉磯訊
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世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念，...
世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念，騎乘穿越市中心街道，倡導自行車安全、環保及身體自主。（取自World Naked Bike Ride Los Angeles臉書）

一年一度的「世界裸體單車騎行」（WNBR）27日在洛杉磯舉行。KTLA報導，有兩名裸體騎行者，遭BB槍射擊。

洛杉磯市警局指出，一名身穿黑衣的嫌犯，騎乘電動滑板持BB槍朝騎行者射擊，至少兩人中彈。傷者在現場接受治療，警方隨後將肇事者逮捕。作案原因仍在調查中。

據Time Out新聞網報導，今年WNBR活動邁入第19屆，是自2004年發起的全球草根運動，倡導自行車騎士道路安全、永續能源及環保生活，並以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念，鼓勵民眾尊重身體自主與多元樣貌，同時抗議汽車主導的交通文化對弱勢用路人的威脅。

活動分兩梯次，第一梯次上午10時、第二梯次下午2時出發，皆於小東京當代藝術博物館吉芬館（140 Judge John Aiso St）停車場集合。第一梯次約9哩，較長但地勢平緩；第二梯次約7哩，較短但須騎越坡道，挑戰性較高。

活動免費，主辦單位歡迎自由捐款以支應經費；捐款5美元以上者可獲贈背包，數量有限。集合地點提供人體藝術彩繪、餐車及攤位。

活動採「裸露到自己覺得自在的程度」原則，裸體並非必要，參加者可全裸、部分裸露或穿著服裝騎乘，也可搭配人體彩繪、服裝、假髮及面具等創意裝扮。主辦單位指出，參加者進入集合區後再更換服裝或脫衣，並配戴安全帽、做好防曬。參加者須自備自行車，活動也接受電動自行車、滑板車、獨輪車及三輪車等非汽車類交通工具，並提醒留意路線含上下坡路段。

主辦單位禁止任何帶性暗示或挑逗意味的行為，以免觸犯公共猥褻法規。主辦單位表示，公共場所裸體本身並不違法，但帶有性意味或冒犯意圖的方式裸露，仍可能觸法。此外，活動行經公共道路，沿途民眾拍照也屬合法行為。

世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念。...
世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念。（取自World Naked Bike Ride Los Angeles臉書）

世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念，...
世界裸體單車騎行27日在洛杉磯登場，參加者以「裸露到自己覺得自在的程度」為理念，騎乘穿越市中心街道，倡導自行車安全、環保及身體自主。(路透)

精華 FAQ

  • 活動途中有兩名裸體騎行者遭BB槍射擊而受傷。洛杉磯市警局表示，傷者已在現場接受治療，警方也迅速將嫌犯逮捕，詳細犯案動機仍待調查。

  • 警方指出，嫌犯身穿黑衣，騎乘電動滑板，並持BB槍向騎行者射擊，造成至少兩人中彈。案件發生後，警方已將其拘捕，正進一步釐清案情。

  • WNBR主張道路安全、永續能源與環保生活，並鼓勵民眾以自己舒適的裸露程度參與。參加者可全裸或著裝，需戴安全帽，並禁止任何帶性暗示的行為。

洛杉磯

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