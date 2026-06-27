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挺身制伏槍手中彈 西裔男感謝華裔女警救命

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洛杉磯訊
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Luis Romero目前仍在醫院接受治療，家屬已透過GoFundMe發起募款，...
Luis Romero目前仍在醫院接受治療，家屬已透過GoFundMe發起募款，希望協助支付醫療費用及復原期間的生活開支。（取自GoFundMe）

ABC7電視台報導，杜瓦迪男子Luis Romero於18日在韓國城世界盃足球賽觀賽派對中，挺身制止持槍歹徒時腿部中彈，子彈擊斷動脈，所幸經洛杉磯市警局員警張海倫（Helen Zhang，音譯）及時施救而保住性命，傷勢逐漸好轉的Romero近日受訪時，特別向這位救命恩人表達感謝。

Romero表示，當時一名男子突然朝人群開槍，他見狀立即衝上前將對方撲倒，試圖阻止行凶，不料嫌犯隨即朝他腿部開槍，動脈遭擊斷，傷勢一度危急。案發影片在網路上廣泛流傳，也成為警方調查的重要證據。畫面顯示，槍響後張海倫第一時間趕到Romero身旁，迅速替他綁上止血帶，控制出血，為送醫爭取寶貴時間。

張海倫表示，當時現場血流如注，她立即判斷傷者急需止血，每一秒都十分關鍵，而平日的急救訓練也在關鍵時刻派上用場。她在混亂中保持冷靜，迅速完成止血處置，協助Romero撐到救護人員抵達。她的英勇表現獲得目擊者讚揚，也令Romero一家深受感動。Romero受訪時表示，非常感謝張海倫救了他一命；其子Leon Romero也說，全家人都十分感激，永遠不會忘記她的幫助。

目前家屬已透過募款平台GoFundMe發起募款，盼協助Romero支付漫長復原期間的醫療費用及生活開支。警方表示，張海倫的搭檔隨後協助逮捕涉嫌開槍的Andy Rodriguez。加入LAPD四年的張海倫表示，這次經歷令她永生難忘。她說，Romero是一名年長男子，讓她想起自己的父親，「我真的很高興他活了下來」。

精華 FAQ

  • 他是在韓國城舉行的世界盃足球賽觀賽派對中，見到歹徒朝人群開槍後衝上前撲倒對方，試圖阻止行凶，卻在過程中腿部中彈。

  • 張海倫第一時間趕到Romero身旁，迅速替他綁上止血帶並控制出血，讓他在血流如注的危急情況下撐到救護人員抵達醫院。

  • 家屬透過GoFundMe發起募款，協助支付醫療與生活費；警方則在張海倫搭檔協助下，逮捕涉嫌開槍的Andy Rodriguez。

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