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這些州退休人士 最容易提前花光儲蓄

洛杉磯訊
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隨著壽命延長，退休生活時間愈來愈長，美國人最擔心的不是死亡，而是退休後錢花光。示...
隨著壽命延長，退休生活時間愈來愈長，美國人最擔心的不是死亡，而是退休後錢花光。示意圖。（美聯社）

退休人士最容易花光積蓄的州，加州排名第三。多項調查顯示，美國人最擔心的不是死亡，而是退休後錢花光。隨著壽命延長，退休生活時間愈來愈長，加上生活成本持續攀升，退休財務壓力日益沉重。全美至少有41個州的退休人士，面臨退休金可能提早耗盡的危機。

USA Today報導，長期照護服務機構CareScout最新報告指出，一名65歲美國人平均面臨約10.9萬美元的退休資金缺口。所謂資金缺口，是指退休後可預期收入（包括社會安全福利、退休儲蓄及其他收入）與預期生活支出之間的差額。報告綜合各州65歲人口平均餘命（約16至20年不等）、退休福利、家庭淨資產中位數及退休生活成本等因素進行分析。

一般而言，退休人士主要仰賴社會安全福利及退休前的儲蓄維持生活。社會安全福利會持續發放，但退休存款可能提前耗盡。因此，不少美國人認為，若要支撐長達30至40年的退休生活，至少應準備100萬美元，甚至更多退休資金。

退休人士最容易花光積蓄的州，多半是生活成本偏高地區，包括紐約州、加州、阿拉斯加州及麻州等。相較之下，華盛頓州、明尼蘇達州、猶他州及科羅拉多州因退休收入較高、生活成本相對可控，退休財務狀況較具優勢。

加州排名第三，平均退休收入約94.3萬美元，平均退休支出約134萬美元，資金缺口約39.5萬美元。

美國人的平均壽命約79歲，但預期壽命通常還會更長。許多退休人士低估自己預期壽命，正是退休規畫最大的風險之一。例如，若退休預算只規畫到75歲，實際卻活到95歲，就可能在晚年耗盡退休資金。

建立退休資產最有效的方法之一，就是持續提高職場退休帳戶（例如401(k)）的提撥金額。成功的退休儲蓄者通常有幾個共同特點，包括儘早開始存退休金、每年至少提撥薪資10%至401(k)等退休帳戶，並持續儲蓄直到退休。此外，專家也建議，不要輕易動用退休帳戶支付突發的家庭開支，而應另行建立緊急預備金。

另外，越晚開始申領社會安全福利，每月可領取的金額越高。若經濟狀況允許，專家普遍建議延至70歲再請領，因為此時每月福利金額可達最高，有助降低退休期間資金不足的風險。不過，美國退休人員協會（AARP）也提醒，若健康狀況不佳、家族普遍壽命較短、已退休且急需收入、沒有其他現金來源，或擔心無法工作至70歲，提早請領也可能是較合理的選擇。

精華 FAQ

  • 報告指出，一名65歲美國人平均面臨約10.9萬美元退休資金缺口，意指退休後可得收入與預期支出之間仍有明顯差距，顯示不少人退休準備不足。

  • 文中提到，最容易花光積蓄的州多屬生活成本偏高地區，包括紐約州、加州、阿拉斯加州及麻州；相較之下，華盛頓、明尼蘇達、猶他與科羅拉多較有優勢。

  • 專家建議儘早開始存退休金，提高401(k)等帳戶提撥率，並建立緊急預備金；若經濟允許，最好延至70歲再領社會安全福利，以取得更高月給付。

退休金 加州 阿拉斯加州

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