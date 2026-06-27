華男耗半年挑戰超速罰單 促政府清理限速標誌障礙

樹木清理後，限速標誌明顯。（圖／陳正治提供）

南加州 聖蓋博谷地區社區人士陳正治，也是一位民選官員。除投入公共事務，生活中遇到不合理情況時，會選擇依法據理力爭。2025年6月間，他因一起超速罰單，展開一段歷時半年多的申訴過程，最終成功撤銷罰單，並促使交通管理單位改善道路標誌設置。

事發在2025年6月，陳正治駕駛一輛SUV行經羅蘭岡Pathfinder Road東向西路段。當車輛通過Annadel街口並進入下坡路段後，因地形影響，車速自然上升。隨後不久，他被加州公路巡警（CHP）攔下。警員指出，他在限速45英里的路段行駛速度達57英里，屬於超速行駛，因此開出超速罰單。

陳正治對此感到不服。他表示，當時行駛過程中並未清楚看到路邊限速標誌，懷疑標誌設置存在問題。為查明真相，他展開系統性調查：第一步，他親自回到現場重走路線，觀察道路坡度與標誌位置；第二步，他在相同時段再次前往現場，盡量還原當時光線與視角，並用手機完整記錄道路環境。

在詳細比對後，他發現關鍵問題：限速標誌被路旁茂密樹木遮擋，駕駛人在正常行駛狀態下難以及時辨識。

掌握證據後，陳正治依照加州交通違規程序，選擇以TR-205表格提出「書面審理」（Trial by Written Declaration）申訴。他附上現場照片，顯示標誌被樹冠遮蔽的情況，並引用衛星地圖進行距離與可視範圍分析，指出限速標誌在駕駛視野中的可辨識距離，可能不符合相關設置標準。他的核心主張是：違規並非刻意超速，而是因未看到被樹木遮擋的交通標誌導致。

經過審理，法院最終認定他的理由成立，裁定撤銷超速罰單，當事人無需繳納罰款。

陳正治表示，更重要的收穫不僅是個案勝訴，也促成後續改善。在撤銷罰單約兩周後，當地交通主管機關對該路段進行檢視，清理遮擋標誌的樹木，並將多處限速標誌重新調整至更清晰、易辨識的位置，以提升行車安全。

陳正治再次提醒，收到交通罰單時不必急於認罰或情緒化反應，而是冷靜回到現場，檢視「法規要求」與「實際道路條件」是否存在落差，並以照片、Google地圖等客觀證據支持主張。他強調，合理運用法律程序，是維護自身權益的重要途徑。

陳正治收超速罰單，回現場發現限速標誌被樹木遮擋。（圖／陳正治提供）