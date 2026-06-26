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加州男劫車故意衝撞至少10人 恐怖畫面曝光

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加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）
加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）

每日郵報報導，美國加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人，目前正面臨多項企圖謀殺罪起訴。

警方表示，這起瘋狂行徑發生於6月16日。來自派里斯市的45歲Juan Luis Estrada強行劫走一輛白色豐田Camry轎車，隨後在庫爾富市（Culver City）與洛杉磯街頭展開長達2小時的瘋狂衝撞與逃竄。

嫌犯涉嫌蓄意衝撞至少10名年齡介於15至70歲的行人，並與警方展開驚險的警匪追逐。

根據曝光的監視器畫面，嫌犯駕車從一處加油站急速駛離，中途竟刻意轉向，猛烈撞擊一名正在奔跑的行人。該行人遭到強大衝擊力拋飛至空中，隨後重摔在柏油路面，轎車的後輪更直接輾過其雙腿。

加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）
加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）

不僅如此，嫌犯還涉嫌在另一處加油站附近，衝撞一名站在人行道的行人，接著又在同一地點撞倒一名騎自行車的民眾。

警方隨後公布的行車紀錄器畫面顯示，嫌犯在道路上狂飆時，突然切換車道，蓄意撞向一名正在過馬路的行人。這場瘋狂的追逐戰，最終在嫌犯撞上麥當勞餐廳外的一輛汽車後才結束。

庫爾富市警局發言人Jennifer Atenza表示，當時正值人車流量極高的尖峰時段，嫌犯似乎在整個城市裡蓄意尋找行人衝撞。

警方透露，案發當時一名受害者記下車牌並向警方通報，隨後該車牌被車牌自動辨識系統鎖定，警方隨即展開追捕。

嫌犯在撞毀於麥當勞得來速車道後企圖徒步逃逸，但隨即遭警方包圍逮捕。根據CBS新聞取得的畫面顯示，由於嫌犯極力反抗，警方最終透過「豬蹄綑綁法」（hog-tie，將手腳銬在一起）才成功將其拘留。一警員在實施逮捕時受傷。

目前嫌犯已被還押，保釋金定為1025萬美元。警方指出，他被控10項企圖謀殺罪、劫車罪、重罪逃避警察執法致人重傷罪、襲警罪，以及三項重罪肇事逃逸罪。

令人慶幸的是，儘管遭到車輛猛烈撞擊，所有受害者均無生命危險。法院預計將於7月舉行聽證會，以評估嫌犯的心理狀態是否適合出庭受審。

警方追捕行動在埃斯特拉達撞上麥當勞得來速餐廳的另一輛車後結束。（庫爾富市警局）
警方追捕行動在埃斯特拉達撞上麥當勞得來速餐廳的另一輛車後結束。（庫爾富市警局）

加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）
加州一男子涉嫌持刀劫車後，駕駛該車連續衝撞10行人。（庫爾富市警局）

精華 FAQ

  • 嫌犯是來自派里斯市的45歲男子Juan Luis Estrada。警方指控他先持刀劫走一輛白色豐田Camry，之後駕車在街頭蓄意衝撞行人並逃逸。

  • 他在庫爾富市與洛杉磯街頭長達兩小時逃竄，期間涉嫌刻意衝撞至少10名15至70歲行人，還撞倒騎士，並與警方展開驚險追逐。

  • 警方已將其逮捕並還押，保釋金訂為1025萬美元。嫌犯被控10項企圖謀殺、劫車、重罪逃逸致傷、襲警及三項重罪肇事逃逸。

加州 洛杉磯 加油站

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