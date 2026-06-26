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全球頂尖披薩店「Pizzeria Sei」進軍洛杉磯

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在最新國際排名中高居全美第二、加州第一的Pizzeria Sei，已正式於西洛杉...
在最新國際排名中高居全美第二、加州第一的Pizzeria Sei，已正式於西洛杉磯開設全新、空間更寬敞的分店。（取自Instagram/@pizzeria.sei）

紐約郵報報導，披薩愛好者有福了！被譽為「全球最棒披薩店之一」的排隊名店「Pizzeria Sei」，正進一步擴大其在洛杉磯的版圖。

在最新國際排名中高居全美第二名（加州第一）、更榮登「全球第九」殊榮，Pizzeria Sei已於西洛杉磯開設全新、空間更寬敞的分店。在一個頂尖披薩店林立的城市中，Pizzeria Sei 持續脫穎而出，正因這股濃郁的起司香氣變得更加迷人。

全新據點於6月24日開幕，狂熱的披薩愛好者早已將未來幾周的預約名額一掃而空。想一飽口福的民眾，勢必得時刻盯緊預約App，準備在開放的預約時段時拚手速。

這家備受愛戴的「東京風格義式披薩店」自2022年在洛杉磯創立首店以來，憑藉著烤至完美豹斑的拿坡里式披薩，以及對味蕾的極致追求，迅速累積了大批忠實饕客。如今西洛杉磯的在地居民，再也不必冒著洛杉磯市區塞車的痛苦，就能一嚐這口被譽為「改變人生」的起司與麵皮美味。

高端精品媒體評鑑Robb Report指出，新店面將為這支國際讚譽的團隊提供更充裕的空間，來創作他們的招牌披薩。事實上，該店早已獲得《加州米其林指南》的官方推薦。

Pizzeria Sei是由南韓出生、洛杉磯長大的主廚William Joo與其妻子兼商業夥伴Jennifer So共同打造的心血結晶。受到「日式拿坡里披薩」的啟發，Joo憑藉著「必須出爐即食」的披薩理念，在美食界掀起熱潮。該店的獨特風格完美融合了義大利拿坡里的傳統技法與日本的精準精神，舉凡無可挑剔的焦香與打褶餅皮、高品質的時令配料、一抹恰到好處的煙燻味，以及讓披薩狂熱者垂涎三尺的完美豹斑焦痕，皆是其招牌特色。

對於那些曾在W. Pico Blvd創始小店外苦苦排隊、或特地前往朝聖的朝聖者來說，這次擴張無疑是個天大的好消息。Pizzeria Sei已悄然成為洛杉磯頂級披薩的標竿，新的西洛杉磯據點也讓鄰近海灘的居民能更輕鬆地品嚐到這份美味。

精華 FAQ

  • Pizzeria Sei於6月24日在西洛杉磯開設更寬敞的新分店，讓在地居民不用再長途趕往市區，也能更方便品嚐這家備受國際肯定的披薩名店。

  • 因為它在最新排名中拿下全美第二、加州第一、全球第九，且以現烤即食、豹斑焦痕與高品質配料聞名，開幕後預約很快就被搶光。

  • Pizzeria Sei由韓裔主廚William Joo與妻子Jennifer So創立，融合義大利拿坡里技法與日本精準精神，主打東京風格披薩，並獲米其林指南推薦。

南韓 加州 洛杉磯

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