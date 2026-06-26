南加世紀野火縱火案流審 多陪審員傾向被告無罪

2025年重創南加的寶馬山野火，摧毀超過1萬3000棟建築物，當時數千少數族裔居民被迫撤離。（記者楊青╱攝影）

2025年1月造成重大災情的「寶馬山野火」（Palisades Fire）聯邦縱火案，庭審出現重大轉折。由於陪審團無法就三項縱火罪達成一致裁決，聯邦法官Anne Hwang在26日宣布本案流審（mistrial），並將於10月19日重新審理，被告在此之前將持續羈押。

30歲被告林德奈特（Jonathan Rinderknecht）被控三項重罪，包括以縱火方式毀壞財產、縱火破壞涉及州際商業用途的財產，以及蓄意引燃林木。檢方指控，他於2025年1月1日點燃「拉克曼野火」（Lachman Fire），火勢悶燒數日後，在1月7日受到強勁聖塔安娜焚風吹襲重新引燃，最終演變成造成數千棟建築燒毀、12人死亡的寶馬山野火。

本案陪審團由八女性及四男性組成，自24日開始研議。25日曾一度通知法院已達成一致裁決，但隨後又向法官遞交紙條表示，陪審員之間仍存在無法化解的分歧，已陷入僵局。

法官26日逐一詢問12名陪審員後發現，其中10人主張判決被告無罪，另有2人認為應判有罪。所有陪審員均表示，法院已沒有任何措施能協助他們達成一致裁決，因此法官宣布流審。

一不具名的陪審員事後接受媒體採訪時透露，陪審團在評議期間曾反覆討論，但雙方始終堅持立場，無人願意改變看法。部分陪審員原本尚未決定立場，但經過討論後最終形成自己的判斷。

該陪審員表示，對最終無法達成一致裁決感到遺憾，但認為檢方證據不足以證明應由林德奈特一人承擔寶馬山野火造成的全部損失。「證據真的不足，我覺得整個案件有很多漏洞。」

這名陪審員也解釋，前一天陪審團誤向法院表示已達成一致裁決，是因陪審團主席誤解法院表格內容，將「一致裁決（unanimous）」誤認為是在詢問是否「未達一致」，才造成這場罕見的司法烏龍。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，政府將重新起訴此案。他在社群平台X發文，有充分證據證明林德奈特於2025年1月1日點燃火勢，而這場火災最終演變成寶馬山野火，檢方將在新的陪審團前重新審理案件，並爭取所有起訴罪名均獲有罪判決。

在結案陳詞中，聯邦檢察官Danbee Kim指出，定位資料清楚顯示，林德奈特於案發當天出現在第一起火災現場，所有證據均已達到「排除合理懷疑」的標準。

美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）野地火災專家則作證，根據灌木及植被燃燒痕跡判斷，拉克曼野火的餘燼在地下持續悶燒六天，直到聖塔安娜焚風來襲才重新引燃，進而演變成寶馬山野火，因此被告應對兩場火災造成的破壞負責。

檢方並指出，被告的網路活動顯示其長期對富人及權勢階層累積不滿情緒，警方也在其車內查獲一支綠色Bic烤肉打火機。檢方認為，被告帶著打火機前往他視為「象徵財富與排斥」的寶馬山山區，並在新年當天縱火。

林德奈特辯護律師Steven Haney則強烈反駁檢方說法，認為沒有足夠證據證明其當事人引發火災，甚至無法證明第一起火災屬人為縱火。

他表示，更合理的起火原因應是新年煙火，而第一起火災的現場直到第二場寶馬山野火再次燒過同一區域後才開始調查，許多可能揭露真正起火原因的重要證據已遭破壞。

對於陪審團最終以10比2傾向無罪的結果，Haney表示，這已充分顯示陪審團認為政府未能完成舉證責任。

對於陪審團先宣布達成一致、隨後又改口陷入僵局的發展，NBC電視台法律分析師Royal Oakes形容，整個案件發展「簡直像進入平行世界」，在法庭上極為罕見。

林德奈特（Jonathan Rinderknecht）涉嫌故意縱火被捕。圖為他被捕後拍攝的照片。 （司法部提供）