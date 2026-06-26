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橙縣音樂舞蹈中心 6/27辦體驗日

記者張宏／洛杉磯即時報導
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橙縣音樂舞蹈中心（OCMD）將於27日上午10時舉辦「Conservatory ...
橙縣音樂舞蹈中心（OCMD）將於27日上午10時舉辦「Conservatory Spotlight Day」體驗日，音樂部招生截止日是30日。（OCMD提供）

橙縣音樂舞蹈中心（OCMD）將於27日舉辦「Conservatory Spotlight Day」體驗日，邀請有志投入藝術發展的學生及家長參與，深入了解舞蹈、音樂劇、合唱與聲樂、爵士、流行音樂、鋼琴、弦樂、管樂及打擊樂等十餘項專業課程，並與導師團隊面對面交流，認識課程特色與升學規劃。

OCMD設有Pre-Conservatory（6至8年級）及Conservatory（9至12年級）兩大課程，提供中學生課後高強度專業訓練，協助有志報考頂尖藝術院校或邁向職業舞台的學生建立扎實基礎。舞蹈部由舞蹈總監Rachel Chang領軍，並由Steven Hyde擔任古典舞藝術顧問、Jim Kolb擔任商業舞藝術顧問，規劃古典舞與商業舞兩大發展方向。古典舞課程涵蓋芭蕾、足尖、現代舞、當代舞及編舞等內容；商業舞則結合爵士、街舞、音樂劇舞蹈、商業編舞等課程，培養學生兼具舞台表現力與產業競爭力。

音樂部由Sarkis Baltagian、Nicholaus Yee及Roger Przytulski等博士、碩士級導師共同帶領，涵蓋鋼琴、弦樂、管樂及打擊樂四大領域。課程除一對一專業指導外，還包括室內樂、合奏、樂理、視唱、即興及比賽、升學面試等完整培訓，培養學生成為兼具演奏技巧與藝術素養的音樂人才。

活動當天除各專業說明外，參與者還可參觀專業排練教室、琴房及演出空間，與各領域導師交流，並獲得申請及學習規劃建議。舞蹈及音樂課程申請截止日期皆為6月30日，採線上申請、優先審核。詳情可至https://ocmusicdance.org/

精華 FAQ

  • 活動將於6月27日舉行，邀請有志投入藝術發展的學生及家長參與。現場可直接了解各類專業課程，並向導師團隊諮詢學習方向與升學規劃。

  • OCMD設有Pre-Conservatory與Conservatory兩大階段，分別對應6至8年級及9至12年級。課程以課後高強度訓練為主，幫助學生建立專業基礎，朝頂尖藝術院校或職業舞台發展。

  • 舞蹈部分古典舞與商業舞兩路線，音樂部則涵蓋鋼琴、弦樂、管樂及打擊樂，並結合一對一指導、合奏、樂理與升學面試訓練。兩類課程皆於6月30日截止申請。

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