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月費差10倍 送娃返中讀半年幼兒園 她：像兩個世界

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
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中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）
中國托小班的室內環境整潔明亮。（林女士提供）

隨著育兒成本持續攀升，一些華人家庭考慮讓年幼子女回中國由祖父母照顧，甚至接受學前教育。然而，當孩子返美銜接Preschool時，許多家長發現，中美幼兒園在硬體設施、師生比、餐食安排及家校互動等方面，存在明顯差異。洛杉磯居民林女士便是其中之一，她曾帶著未滿兩歲的兒子回中國生活半年，期間就讀當地托小班；返美後參觀十多家幼兒園，直言兩地學前教育環境「天壤之別」。

中月費450美元 還有動物區

「如果單純比較硬體設施，中國幼兒園幾乎完勝。」林女士表示，兒子在中國就讀的托小班每月學費約3000元人民幣（約450美元），校內不僅設有戶外遊樂區，還有小苗圃、小農場及小動物區。老師會帶領孩子認識植物生長過程，學習簡單的種植知識，部分家長還會輪流提供小兔子等小動物供孩子們觀察與照顧，讓孩子從小接觸生命教育。

她指出，園方會定期更新設施與教具，室內空間劃分閱讀區、美勞區、感統區等區域，桌椅與教學設備大多較新。幼兒專用的小馬桶、小洗手台造型可愛，燈光明亮且環境整潔，專門依照幼兒需求設計。

美設備老舊 頂多見魚缸

相較之下，林女士返美後參觀十多家幼兒園，發現不少學校建築已有一定歷史，硬體設備相對老舊。「我看了十幾家幼兒園，只有一家有魚缸等自然觀察設施，其他大多是比較傳統的教室和遊樂空間。」

除硬體環境外，師生比也讓她印象深刻。林女士表示，兒子在中國就讀的托小班師生比約為1比4，但實際班級人數不多，目前兒子所在班級甚至接近1比2，老師對孩子生活起居照顧十分細緻。

中菜色多變 大人都想吃

餐食安排是另一項明顯差異。林女士表示，中國幼兒園相當重視飲食營養與節氣文化，餐點多由園內廚房現場製作，每天菜色不同，每周幾乎不重複。「大人看了都很有食慾。」她指出，老師每天都會記錄孩子飲食情況，若孩子當天胃口不好或對某些食物興趣較低，也會主動與家長溝通。

反觀南加州多數幼兒園不提供餐食，即使提供，也多半透過外部供應商配送，或與當地餐廳合作供餐。她參觀過的幼兒園月費大多介於1500至1800美元之間，部分學校餐食還需額外收費，每餐約10美元。

林女士表示，在她看來，僅有巴沙迪那市的一所幼兒園，能在整體環境、課程規畫及照護品質方面與中國的幼兒園相比，但每月學費高達3000美元，餐食要額外收費，由專業嬰幼兒食品品牌配送。

美教育特色 更重視探索

除硬體與餐食外，林女士認為最大差異來自家校互動模式。她表示，中國幼兒園非常重視儀式感。每天早晨，老師都會站在校門口迎接孩子，協助量體溫、檢查身體狀況，並與家長簡單交流。「如果隔天天氣要變冷，老師晚上就會在群裡提醒家長幫孩子準備保暖衣物；如果最近流感比較多，也會提醒家長留意孩子狀況。」她表示，這些看似微小的細節，卻讓家長感受到被支持與重視。

對比兩地幼兒教育環境後，林女士坦言，返美後替孩子尋找Preschool時一度陷入猶豫。「如果單純考慮師生比、硬體設施和餐食安排，中國幼兒園確實很有競爭力。」但她表示，美國幼兒園更重視自主探索、戶外活動及獨立能力培養，兩種教育理念各有特色。

她也認為，美國高昂的托育成本與幼兒園收費，讓不少華人家長開始重新思考學前教育的選擇。「我不是說哪個國家的教育一定比較好，但回來之後真的很驚訝。」林女士說，「以前總覺得美國的幼兒園應該更先進，實際看過之後才發現，很多方面和自己原本想像的不太一樣。」

在中國托小班，幼兒們有專用的小馬桶、小洗手台，造型可愛。（林女士提供）
在中國托小班，幼兒們有專用的小馬桶、小洗手台，造型可愛。（林女士提供）

中國幼兒園相當重視飲食營養，餐點大多由園內廚房現場製作，每天菜色不同。（林女士提...
中國幼兒園相當重視飲食營養，餐點大多由園內廚房現場製作，每天菜色不同。（林女士提供）

在中國，老師每天在門口迎接學生。（林女士提供）
在中國，老師每天在門口迎接學生。（林女士提供）

精華 FAQ

  • 她因育兒成本高漲，讓未滿兩歲的兒子回中國由祖父母照顧並就讀托小班，之後返美再替孩子尋找Preschool，才發現兩地差異極大。

  • 她認為差異主要在硬體設施、師生比、餐食安排與家校互動。中國幼兒園設備新、照顧細緻、餐點多樣；美國則較重視自主探索與戶外活動。

  • 她參觀的南加州幼兒園月費多在1500至1800美元，部分還要另收餐費，每餐約10美元。她認為整體照護不差，但費用明顯高於中國。

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