看看有你住的地方嗎？加州多城市 易陷網路交友詐騙

最新調查顯示，西岸單身貴族似乎更容易掉入網路騙子陷阱。圖為交友軟體示意圖，非指詐騙者。（美聯社）

紐約郵報報導，最新調查顯示，西岸單身貴族似乎更容易掉入網路騙子陷阱。根據Casino.org最新發布的排名，西雅圖 被評為全美「網路交友詐騙」之都，舊金山 排名第二，聖地牙哥與拉斯維加斯並列第三，貝克斯菲排名第五。前五名中，加州 占三席，顯示金州單身男女似乎特別容易被「好得不像真的」約會對象欺騙。

這項「網路交友詐騙」調查在25日「全國網路交友詐騙日（National Catfish Day）」前公布，對2000名曾使用交友網站或交友應用程式App的美國人進行問卷調查，根據受訪者是否遭遇網路交友詐騙、受騙次數、欺騙嚴重程度及是否涉及財務損失等指標建立「網路交友詐騙指數（Catfish Index）」。

西雅圖以滿分100分拿下這個不怎麼光彩的冠軍。近94%受訪者表示，曾在線上交友中遇過騙子，其中7%至少被騙過五次以上。

舊金山緊追其後，顯示矽谷不僅是科技重鎮，也是網路「人設打造」之都，約71%表示曾遭遇網路交友詐騙，其中80%曾匯款給某人，最後發現其身分造假，平均損失達1500美元。灣區最常見的詐騙手法包括使用假照片，謊稱自己擁有財富與成功事業等。

聖地牙哥近98%表示曾遇過線上交友詐騙，包括假照片、假年齡、假住址，利用人工智慧（AI）生成照片，誇大生活方式等。22%受害者曾匯款給騙子。值得慶幸的是，這個「全美最佳城市（American's Finest City）」居民警覺性較高，44%表示第一周內就發現異常，22%一開始就覺得不對勁。

儘管加州前五名上榜城市超過半數，但加州交友市場也不全是壞消息。沙加緬度在「最不可能去騙別人」排行榜中居全美之冠，同時名列全美「最不容易受騙」城市之一，意味著加州首府可能是少數交友照片與本人相同比率較高的地方。

不過，舊金山卻同時出現在受害者與加害者榜單。該市在「最可能成為網路交友詐騙」排行榜名列第三，約29%坦承線上交友時美化或虛構人設。其中一半更坦承曾向交往對象開口要錢，平均從受害者身上騙得5000美元。

全美範圍內，73%表示曾懷疑對方偽造身分，70%曾遇過網路交友詐騙，包括假照片、假年齡、虛假的感情狀態及AI生成圖片等。約16%受訪者表示曾匯款給騙子，平均損失高達9254美元。

各大平台中，Tinder被點名「最常出現網路交友詐騙」平台，其次是社群媒體如Instagram、Snapchat、臉書交友（Facebook Dating）、Plenty of Fish與Bumble等。詳細報告可至https://www.casino.org/blog/catfish-cities/

紐約郵報報導，Casino.org最新排名，Tinder被點名為「最常出現網路交友詐騙」平台。（路透社）