社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

近期通膨預期持續偏高，市場認為2027年COLA可能高於近年水準。圖為示意圖。美聯社

社安金 每年生活成本調整（COLA），向來是美國退休族最關心福利之一。綜合CNBC、Newsweek等媒體報導，受通膨壓力影響，美國2027年社安金生活成本調整可望出現近年較大幅度調升。雖然官方尚未公布最終調整幅度，但市場預期，若通膨維持高檔，2027年COLA可能高於近年水準。

報導指出，COLA主要依據通膨變化計算，目的是協助退休人士維持購買力。由於許多退休族每月主要依靠社會安全金生活，因此每年COLA調整都備受關注，即使調幅只有少許差異，也可能影響家庭每月可支配收入。

近年物價波動明顯，也讓退休人士比以往更加關注通膨數據。分析人士表示，食品、住房、能源及醫療等生活必需品價格持續變動，都可能影響最終COLA調整幅度，因此未來幾個月的通膨走勢，將成為決定2027年福利調升幅度的重要因素。

報導指出，目前通膨仍未完全回到穩定水準，因此市場預期2027年的COLA可能比近幾年更加明顯。社會安全及醫療保險 政策分析師Mary Johnson根據5月通膨數據預測，2027年COLA可能達4.7%或更高。若估算成真，這將是近數十年來相對較大的調幅之一。

不過，由於能源價格、房屋成本及醫療支出等因素仍可能出現變化，最終調整金額仍存在不確定性。

專家也提醒，較高的COLA通常反映物價持續上漲。雖然每月領取的社安金增加，但日常生活成本往往也同步提高，因此實際購買力是否改善，仍取決通膨對各項支出的影響。

CNBC指出，退休人士未來幾個月可持續留意通膨報告及整體經濟數據，包括能源價格、房市變化及薪資成長等指標，這些因素都可能影響2027年COLA的最終計算結果。

2027年社會安全生活成本調整 (COLA) 預計將於2026年10月中旬公布。受益人將於2026年12月收到其具體福利金標準通知，COLA將於2027年1月起反映在大多數支票中。2026年的COLA調整幅度為2.8%，根據社安局資料，平均退休福利每月約增加56美元。