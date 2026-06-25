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中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

記者張宏／洛杉磯即時報導
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六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，帶其下飛機。（讀者視頻截圖）
六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞這名女性，帶其下飛機。（讀者視頻截圖）

華人日前乘坐美聯航從上海飛往加州，結果遭遇「機鬧」，一女性持續自言自語，並以中英混雜方式大聲說粗口，隨後機上供餐時用餐具丟擲空服員，空警兩次警告無效後，飛機迫降日本。該華女隨後被帶下飛機，美聯航向本報確認此事，表示該乘客已被日本執法人員帶離。

一網友日前在社媒，分享並授權世報使用其內容。他表示，23日乘坐UA858飛機一覺醒來，發現竟然備降東京成田機場，疑是一中年華女和美聯航機組發生口角衝突，導致飛機雖然已飛到太平洋上空，但機長還是選擇掉頭備降東京。落地後東京機場的執法人員將她帶走。

美聯航回覆本報記者問訊表示，858航班因一名擾亂秩序的乘客改降至成田國際機場。航班抵達後，執法人員已在機坪接機並將該乘客帶離。隨後，維修團隊對該飛機進行檢查，航班目前已重新起飛前往目的地。

在該網友上傳的影片裡，六名身穿千葉字樣背心的執法人員圍繞一女性，從拍攝者角度看不到該女性長相，只聽到其一直喊「No，你們要幹什麼，你們要幹什麼，我不走」，期間執法人員要求她不要繼續吵鬧。在另一網友上傳的影片中，能清楚看到執法人員在幫她拿行李，讓她下飛機。這名女性頭髮花白，看起來有六、七十歲的樣子。

在該網友的帖子下，有網友留言表示，涉事婦講中文，「作為同航班事件的第一目擊者，有必要客觀中立還原整個過程」。「我就坐在這位乘客的右前方，算是離她最近的乘客之一。從登機開始，這位女士就在我後方持續自言自語，並以中英混雜的方式大聲說出粗口，期間還有吐口水行為。我當時差點忍不住提醒她注意形象，因為前方一位外籍乘客也一直皺眉。實際上，這件事美聯航在早期階段並沒有任何過錯。上機後她依然持續辱罵，中英文交替，內容非常難聽，周圍乘客逐漸要求更換座位。我與她右側隔著走道的男乘客，也選擇忍耐，但情況並未改善。」

「之後，她開始向周圍乘客展示手機，稱遭到迫害，甚至張開嘴讓他人查看，表示「這些都是她被迫害的證據」。右側的女乘客以及其他人也陸續向空服員反映，表示感到非常不適。事件真正升級發生在機上供餐時。她用餐具丟擲空服人員，並持續辱罵，同時把食物惡意丟在地上，還繼續吐口水。空警（名叫Kyle）隨後第一次到場警告，但過了一段時間，情況仍未改善，她依然持續吐口水與丟擲物品。在第二次警告無效後，機長決定緊急備降日本。乘客下機過程中，機組人員始終保持克制，並未使用暴力，而是持續耐心溝通。但該乘客全程拒絕配合，不斷重複「你們要幹什麼」。最終在談判人員介入後，情況才被控制並將她帶離飛機。整个过程在落地后由地面安保接手處理。」不過該說法未獲美聯航證實。

此事在網絡引發討論，有網友評論，該女的做法，可能會面臨備降巨額賠償的訴訟或進入美聯航黑名單。

UA858日前備降東京成田機場。（讀者授權使用）
UA858日前備降東京成田機場。（讀者授權使用）

精華 FAQ

  • 根據文內與航司說法，UA858因一名擾亂秩序的乘客引發機上衝突，機長在兩次警告未果後，決定改降東京成田，以移除該乘客並確保飛行安全。

  • 目擊者稱她一路自言自語、以中英混雜方式爆粗口，還有吐口水行為；在供餐時更以餐具丟擲空服員，並把食物丟到地上，持續挑釁機組。

  • 班機降落成田後，日本執法人員在機坪登機，將該名乘客帶離飛機；之後維修團隊檢查機身與機艙，確認無礙後，航班再度起飛前往原定目的地。

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