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加州多石油零售業者 被控用AI哄抬油價

編譯陳盈霖／即時報導
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加州一直是全美平均油價最高的州。（新華社）
加州一直是全美平均油價最高的州。（新華社）

KTLA 5電視台報導，多位加州駕駛近期向沙加緬度聯邦法院，對多家大型石油與零售業者提起集體訴訟，指他們利用人工智慧（AI）技術，刻意維持高油價

訴訟指出，英國石油公司（BP）、馬拉松石油（Marathon Petroleum）；連鎖便利商店Circle K、7-Eleven及零售業者沃爾瑪與艾伯森（Albertsons），都使用同一套由Kalibrate公司開發的AI演算法工具，串聯數據以操縱並哄抬油價，違反加州「卡特萊特法」（Cartwright Act）。

這套軟體會搜集競爭對手加油站價格數據，據此提出建議售價。訴訟指出，這些業者共用這套軟體，使得各公司能同步提高油價。駕駛人表示，在這套軟體被廣泛使用的地區，每加侖油價最高上漲30美分。該訴訟被點名的被告，在加州共經營超過1700座加油站。事實上，加州一直是全美平均油價最高的州。

訴狀寫道：「當許多家庭連通勤上班的油錢都感到吃力時，被告卻串謀扼殺競爭，透過一個由人工智慧驅動的價格聯盟，確保駕駛人無論到哪個加油站，油價都能維持在高檔。」

訴狀估算，油價每加侖上漲一美分，加州駕駛人一年就需額外負擔約1億3400萬美元。訴訟表示，這種做法已將油價推升至「天價」，部分地區油價甚至突破每加侖七美元。

隨著愈來愈多產業開始仰賴人工智慧進行價格設定，這起訴訟或可成為「智慧定價（smart pricing）」是否合法的重要指標案件之一。

精華 FAQ

  • 原告指控BP、Marathon Petroleum、Circle K、7-Eleven、沃爾瑪與Albertsons等業者，共同使用Kalibrate開發的AI定價工具，藉由共享數據來同步維持高油價。

  • 訴狀稱，系統會蒐集競爭對手加油站的價格資訊，再提出建議售價；多家業者若共用同一工具，就可能形成協同行為，使各地油價同步上升。

  • 因為愈來愈多產業仰賴AI進行價格設定，法院將檢視這種智慧定價是否構成非法聯合或操縱價格，結果可能影響未來相關商業模式的合法界線。

加州 油價 石油

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