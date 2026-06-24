加州限一次性塑膠法惹眾怒 17州聯合提告

SB 54法案要求企業減少一次性塑膠使用。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，全美17個州與「全國批發經銷商協會」，22日向沙加緬度聯邦法院對加州 提起訴訟，挑戰該州5月1日生效的SB 54「塑膠污染預防及包裝生產者責任法」。

SB 54法案要求企業減少一次性塑膠使用，並確保所有包裝在2032年前，都能被回收或可進行堆肥處理。提告聯盟認為，該法將導致成本上升，最終轉嫁給消費者，使所有人基本生活必需品變得更加昂貴，同時也違反美國與加州憲法。

參與訴訟的州，包括阿拉巴馬、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、印第安納、愛荷華、路易斯安納、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、奧克拉荷馬、南卡羅來納、南達科他、德州、猶他與西維吉尼亞。喬治亞州 檢察長Chis Carr表示，加州無權告訴我們該如何在喬治亞州經營企業，但「塑膠法（Plastics Act）」試圖做的正是這件事。

訴訟並將加州回收局（CalRecycle）局長Zoe Heller與負責執行該法的非營利組織「循環行動聯盟」（CAA）列為被告。

Zoe Heller在5月的新聞稿表示，加州正「採取行動，阻止生產商過度使用塑膠包裝，污染社區。」加州回收局發言人給KTLA電視台的聲明表示，該機構不會對未決或潛在的訴訟發表評論，但將繼續關注執行SB 54法，推進相關法案規定的各項要求。

CAA聲明表示，CAA是由加州回收局指定的非營利「生產者責任組織」（PRO），負責在州政府監督下制定並執行SB 54法案。CAA的角色並未改變，未來也將持續依循加州法與監管要求實施該法。

「SB 54法案設定雄心勃勃的目標，CAA的責任是建立一套務實且可擴展的方案，協助生產商在現行市場機制要求下符合規定，建立有效、可執行且能實現法案預期成效的制度。」

根據洛杉磯時報，在這起訴訟前，已有一個環保團體聯盟就同一個法案對加州提起訴訟。