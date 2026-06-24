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「銀髮離異」激增 為何50歲以上才想離婚？

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在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意...
在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高。圖為示意圖。（美聯社）

在美國，越來越多長者離婚，50歲或以上的美國人離婚率比以往任何時候都高，近年有40%的離婚案例是X世代（生於1960年代中期至1980年代）和嬰兒潮世代（生於1946至1964年間）人士，這現象號稱為「銀髮離異」（gray divorces）。

紐約時報報導，過去近40年來，銀髮族離婚比率和數量持續增加。1990至2010年間，案例數量增加一倍；後續至近年，比率更攀升至40%，此數字自新冠疫情爆發以來保持穩定，但其他大多數年齡層的離婚率卻在下降。

專家們認為，引致此一現象有多個原因，包括壽命延長、遲婚、「空巢綜合症」，以及妻子在更年期後難以忍受不體貼的丈夫。

紐約市知名離婚律師斯圖特曼（Michael Stutman）認為，對現代婚姻期望的「流行文化」轉變，加上人們直面死亡的現實，也許亦是原因之一。他說，50歲以上的人開始意識到，生命正在走向盡頭，而金錢買不到更多時間。他們最終醒覺，人生下半場正在消耗，若有一串遺願清單、願望清單或什麼，他們不想把有限的時間，投資在看似沒有合宜回報的事上。

一位名叫魯奇（Ruchi）的58歲女士說，她決定離開丈夫，是因為他完全忘記她的50歲生日。她感嘆，當媽媽後為照顧家庭，她把一切事情都放下。然後會想：難道我存在的意義就只有這個嗎？我何時活得不像一個人？

魯奇提到，她在更年期後，對健忘的丈夫變得更難忍受，而這狀況十分普遍。

另一個相關因素，可能是遲婚現象。越來越多人在30或40多歲結婚，而不是以往的20多歲。斯圖特曼表示，這自然會影響到婚姻破裂時的年齡。他解釋，若一段婚姻的周期是15年或20年，較遲結婚而其後待到孩子上大學後離婚的，那大概是50歲，而不像以往人們較早結婚時的40歲。

不過，長者離婚率上升，不代表他們沒有浪漫愛情。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的調查，約有14%的60多歲美國人使用過約會應用程式，70歲及以上的美國人中使用此類程式的也有12%。

自1980年以來，離婚率整體呈穩定下降趨勢。皮尤研究中心的數據顯示，截至2023年，每1000宗婚姻中的離婚率為14.4例，而近50年前，這一數字為22.6例。該中心指出，離婚率下降的主因，是受過高等教育的人群結婚人數增加，而教育程度較低者結婚相對減少。

近幾十年來，結婚率有所下降。1970年的成年人已婚比例為69%，至2021年降至50%。

精華 FAQ

  • 銀髮離異指的是50歲或以上的美國人離婚比例與數量上升。近年離婚案例中約有四成來自X世代與嬰兒潮世代，且此趨勢在新冠疫情後仍維持高檔。

  • 原因包括壽命延長、遲婚導致婚姻破裂年齡後移、孩子離家後的空巢壓力，以及妻子在更年期後更難忍受不體貼或健忘的伴侶。

  • 整體離婚率下降，主要因高教育程度者結婚增加、低教育程度者結婚減少；但晚婚與長婚期讓婚姻破裂時間往後推，因而使銀髮離異比例持續上升。

疫情 紐約時報 紐約市

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