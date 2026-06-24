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助毒梟洗錢？華人十年「黑」在美 終被ICE拘捕遣返

助毒梟洗錢？華人十年「黑」在美 終被ICE拘捕遣返

記者王若然／洛杉磯即時報導
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楊朔因犯聯邦罪，服刑六個月並被遣返。（照片經過馬賽克處理，來源：ICE）
楊朔因犯聯邦罪，服刑六個月並被遣返。（照片經過馬賽克處理，來源：ICE）

一名華人持旅遊簽證來美後，「黑」在美國，試圖通過申請政治庇護獲得身分。然而2017年至今，這名華人在美國等待近10年，仍未獲得綠卡，在今年6月被ICE拘捕，面臨遣返。根據一份聯邦起訴書，這名華人參與非法國際匯款業務。而據華爾街日報報導，部分華人移民協助洗錢的對象，是墨西哥毒梟。

根據ICE洛杉磯辦公室近日在社交平台X貼文，中國公民楊朔（Shuo Yang，音譯）2026年被定罪非法參與國際匯款業務（Money Remitting Business），被判六個月監禁，目前由ICE收押，面臨被驅逐。貼文稱，「像大多數非法移民一樣」，楊朔在旅遊簽證到期後滯留美國。

根據本報獲得的針對楊朔的聯邦起訴書，至少2020年至2023年間，他與其他同夥在洛杉磯、范杜拉縣等加州地區，與張賽（Sai Zhang，音譯）無執照經營跨州及國際匯款業務。楊朔負責運輸張賽從黑市取得、販賣的現金。張賽及其同夥主要依靠買賣美元來換得人民幣，這些金錢交易並非通過銀行，而楊朔負責轉運這些現金。2023年5月4日，在南加州內陸拉文市（La Verne），楊朔持有10萬美元現金，藏在黑塑袋中。他明知此舉違法。

華爾街日報（Wall Street Journal）此前引述多美國調查員說法，過去多為移居美國華裔社群服務，屬於中國地下金融體系的跨國資金掮客，近期轉型為毒梟與其他犯罪組織的洗錢夥伴。

報導引述2022年10月發生在加州聖蓋博市的案例，一名駕駛藍色瑪莎拉蒂跑車的女子，在市場與一開著白色貨卡的運毒者碰面，兩人短暫交談後，運毒者將裝有30萬美元的黑色袋子放入跑車後座。

美國緝毒局透過長期電話監聽，得知張賽等主導的洗錢集團安排車手與毒梟現金換手，調查人員追蹤跑車至一處住宅，各地販毒所得的現金在其中進行分裝，準備轉交給他人。

法庭記錄顯示，警方當時逮捕一名攜2萬5000美元現金離開住宅的駕駛，案中包括張賽在內，多人以洗錢、無照經營轉帳業務與協助運送毒品等罪名被起訴。所有調查行動在2024年共起訴24人。檢察官表示，中國掮客為墨西哥毒梟集團Sinaloa洗錢總金額達到5000萬美元。

根據楊朔的移民資料，今年32歲的楊朔是中國瀋陽市人。他1997年4月4日入境美國，同年10月2日簽證到期。之後，他就一直「黑」在美國，辦理政治庇護。如今近10年過去，因犯法而被拘捕，面臨遣返。

資料顯示，楊朔是家中獨子，高中畢業後因高考失利未能考上大學，後只在技校學習一年，之後擔任汽修工人。2017年，因躲避國內警察追捕，在父母支持下來到美國。

精華 FAQ

  • 楊朔因被指參與非法國際匯款業務而遭定罪，並被判六個月監禁。服刑後由ICE收押，因其簽證早已到期且長期逾期滯留，現正面臨遣返程序。

  • 起訴書稱，楊朔至少在2020至2023年間，與同夥在加州多地無照經營跨州及國際匯款業務，負責運送黑市取得的現金，明知這些金錢交易並未透過合法銀行系統。

  • 報導引述調查員指出，部分原本服務華人社群的地下金融掮客，近年轉而替毒梟洗錢。檢方稱，中國掮客為墨西哥錫那羅亞集團洗錢總額高達五千萬美元。

ICE 華人 非法移民

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