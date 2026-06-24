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7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

洛杉磯訊
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Patrick（左）與弟弟Liam合影。警方表示，Patrick在危急時刻冷靜應...
Patrick（左）與弟弟Liam合影。警方表示，Patrick在危急時刻冷靜應變，為弟弟爭取寶貴救援時間。（取自強森縣警局）

德州伯利森市（Burleson）一名七歲男童，因及時救起不慎落水、失去意識的一歲弟弟，獲警方提名警長嘉許獎。警方表示，他在危急時刻冷靜應變、果斷施救，展現出罕見的勇氣與判斷力，成為弟弟獲救的關鍵。

據ABC7報導，事件發生於21日。德州強森縣警局當天接獲緊急醫療通報後，趕赴伯利森市凱特隆路（Ketron Road）一處民宅，發現一歲男童Liam在自家泳池中失去意識。救護人員到場後立即施以急救，成功穩定其生命徵象，隨後將他送往庫克兒童醫療中心（Cook Children's Medical Center）接受治療。警方表示，Liam目前情況穩定，醫師預期其可完全康復。

警方調查指出，Liam落水時，首先察覺異狀的是其七歲兄長Patrick。Patrick發現弟弟在泳池中失去反應後，立即將他拉出水面，隨即通知母親，並跑到鄰居家求助，爭取寶貴的救援時間。強森縣警員Keven George在聲明中表示，面對突發危機，即使成年人也可能因驚慌而不知所措，但Patrick不僅保持冷靜，更迅速採取正確行動，展現出過人的勇氣與判斷力。

George指出，Patrick在整起事件中扮演關鍵角色，其即時應變不僅為後續救援爭取時間，也大幅提高弟弟的存活機率。基於此，George已提名Patrick角逐警長嘉許獎（Sheriff's Commendation Award）。該提名案將提交獎勵委員會審議，並於下次會議表決；若獲通過，Patrick將獲頒警長嘉許獎章，以表彰其英勇表現。George表示，警局上下均以Patrick為榮，其行動也展現出在關鍵時刻冷靜應對的重要性。

七歲男童Patrick因及時救起不慎落水的一歲弟弟Liam，獲德州強森縣警局提名...
七歲男童Patrick因及時救起不慎落水的一歲弟弟Liam，獲德州強森縣警局提名警長嘉許獎。（取自強森縣警局）

精華 FAQ

  • 事件發生在德州伯利森市，一名一歲男童在自家泳池中失去意識，屬於溺水意外。警方接獲通報後趕到現場，並由救護人員立即急救處置。

  • Patrick先發現弟弟在泳池中沒有反應，立刻將他拉出水面，接著通知母親，並跑到鄰居家求助，為後續急救爭取了寶貴時間。

  • 警方認為Patrick在危急時刻保持冷靜，展現罕見勇氣與判斷力，明顯提升弟弟存活機率，因此提名他角逐警長嘉許獎，待委員會審議表決。

亞裔 德州 庫克

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