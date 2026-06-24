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南加海灘驚現人骨 嚇壞紐約遊客 警稱類似情況不罕見

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上周在加州聖克里門（San Clemente）的一個海灘，一名來自紐約的女遊客發...
上周在加州聖克里門（San Clemente）的一個海灘，一名來自紐約的女遊客發現一塊疑似人類顎骨的物體。圖為聖克里門的海灘。美聯社

洛杉磯ABC 7電視台報導，上周在加州聖克里門（San Clemente）的一個海灘，一名來自紐約的女遊客發現一塊疑似人類顎骨的物體，令她驚訝不已。警方其後確定該物體為人類遺骸，還說這類發現並不罕見。

女遊客金尼森（Katherine Kinnison）表示，她當時正準備到聖克里門碼頭北面的琳達巷海灘（Linda Lane Beach）附近作畫，突然注意到沙地露出一些不尋常的東西。

「我知道它看起來很眼熟，但又覺得不像鯊魚，也不像我以前在海灘見過的任何東西，」她其後拍下照片，顯示這塊顎骨上還連著牙齒。她越仔細查看，就越確信這可能是人類遺骸。

她描述當時的狐疑：「我盯著它看了幾分鐘，然後看了又看，心想『哦，也許別管它好了。』當時想，等等吧，不，其實挺酷的，我感到應該拍張照片。然後，我越看越覺得好眼熟，感覺像是人的遺骸。」

她沒有觸碰遺骸，反而走到最近的救生員崗站報告事件。

據橙縣警局稱，驗屍官部門確認遺骸為人類，並相信其具有美洲原住民血統。發現此遺骸的地區在歷史上，曾是印第安部落的胡安諾族群（Juaneño Band of Mission Indians）聚居地。

在確定遺骸與任何未結案的案件無關後，警局將其移交給負責身分鑑定的美洲原住民遺產委員會。

金尼森表示，她希望專家們能了解更多資料。她說，希望能弄清楚這人的性別、年齡，或能否找到任何線索，或是否知道那時候的人是什麼狀況。

警察局表示，這類發現並不罕見。在去年，橙縣的幾個海灘附近也發現類似的東西。

精華 FAQ

  • 她是在加州聖克里門、聖克里門碼頭北側的琳達巷海灘附近，準備作畫時，於沙地上發現露出來的可疑物體。

  • 橙縣警局的驗屍官部門確認該物體確為人類遺骸，並研判其可能具有美洲原住民血統，之後再移交相關單位。

  • 警方指出，橙縣海灘周邊先前也曾出現類似遺骸，去年在幾個海灘附近就有發現紀錄，因此不算非常少見。

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