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八旬婦泳池邊曬太陽睡著 竟三級燒傷+肝腎受損

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許多人喜歡在泳池邊曬太陽。有八旬婦曬太陽時睡著，造成三級燒傷及嚴重中暑。圖為示意...
許多人喜歡在泳池邊曬太陽。有八旬婦曬太陽時睡著，造成三級燒傷及嚴重中暑。圖為示意圖。美聯社

福斯新聞報導，82歲老婦薩默（Betty Lou Summer）在亞利桑納州鳳凰城東南郊的聖坦谷（San Tan Valley）社區游泳池傍的金屬椅上曬太陽，不小心睡著後，被曝曬致三級燒傷及嚴重中暑，險些喪命。她前後接受兩次手術，但仍肝腎受損，且小指指尖被烤掉。

薩默原本打算在約翰遜牧場（Johnson Ranch）社區泳池邊享受一個怡然的下午。然而，她在金屬躺椅上睡著，約一個小時的酷熱，把她烤得重傷。在傍人士發現時，薩默已不省人事，三級燒傷並嚴重中暑。

意外發生在6月18日，薩默的女兒加伯特（Michelle Gabbert）說：「幸好有他們（在泳池人士）去檢查母親的情況，否則她可能死在躺椅上，她當時的核心體溫超過104華氏度。」

急救醫護人員將薩默送往附近醫院，其後再轉送至Valleywise Health燒傷中心。她的胸部、腹部和腿部嚴重灼燒。其女兒加伯特表示，母親當時全身滿布水泡，而且沒有反應，肝腎嚴重損傷陷入嚴重休克，其後已做了兩次手術，目前仍需植皮。

加伯特說：「他們為她接上呼吸機，用了很多藥才讓她維持生命，最後她還是因為中暑需接受透析治療。」

加伯特本身也是一位內科醫生，她說自己亦診治過類似症狀的病患：「我從未想過，我會有家人僅僅因為在陽光下待了一小時，就出現這樣的情況。」

Valleywise Health燒傷中心表示，兒童和老年人尤其更易受到高溫影響，而人們在坐下之前，務必用手背測試物體表面溫度。加伯特建議塗抹防曬霜，戴上寬邊帽，穿防護服，並留在有遮蔭的地方。

她預計母親在醫院需要住上一個月左右，之後康復期需時數月。

精華 FAQ

  • 她原本在亞利桑納州社區泳池邊曬太陽，卻睡著於金屬躺椅上，約一小時後被烈日長時間曝曬，導致三級燒傷與嚴重中暑。

  • 她胸部、腹部與腿部嚴重灼傷，還出現水泡、休克、肝腎損傷與小指指尖燒掉。醫護先送急診，再轉燒傷中心，並進行兩次手術、呼吸機與透析。

  • 院方提醒兒童與長者特別容易受高溫影響，坐下前要先用手背測試表面溫度。家屬也建議擦防曬、戴寬邊帽、穿防護衣並待在遮蔭處。

亞利桑納州

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