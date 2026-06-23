盜用死者身分詐領醫保2700萬 安寧療護業者買勞斯萊斯

David Shachar、Abraham Choi與Jeannie Shin，被控涉嫌透過聯邦醫療保險詐欺約2700萬美元。圖為Jeannie Shin被捕畫面。（取自聯邦第一助理檢察官埃薩利X官方帳號）

聯邦執法部門近日在洛杉磯 展開大規模掃蕩行動，鎖定多起涉及醫療保險 與政府補助的詐欺案件，其中包含一宗高達2700萬美元、涉嫌盜用死者身分的安寧療護詐欺案。該行動為美國代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）在華盛頓宣布的全國性打擊計畫之一。

當局表示，其中一名來自洛杉磯范奈斯（Van Nuys）的安寧療護機構負責人，被控與同夥盜用死者身分，向聯邦醫療保險 （Medicare）提交虛假安寧療護索賠，並將不法所得用於奢華消費，包括一輛價值約53萬美元的勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）。

檢方指出，59歲的David Shachar涉嫌與行銷人員Abraham Choi與Jeannie Shin共謀，為並非末期病患或已經去世的人提交安寧療護服務的虛假索賠，並向當地殯儀館支付回扣，以每筆1000至3000美元代價取得死者個資。再用於申報根本未提供或不符合資格的安寧療護服務。涉案資金流入至少四家由其控制的安寧療護機構。

三名被告Shachar、Shin和Choi共同被列入一份包含16項罪名的起訴書，指控他們涉嫌透過聯邦醫療保險詐欺約2700萬美元。來自科羅納（Corona）的66歲Shin，已於6月18日被逮捕，並在洛杉磯聯邦地方法院提審。Choi則已於22日被捕，23日出庭洛杉磯聯邦地方法院。

聯邦官員進一步指出，全案涉及的詐欺行為遍及多家機構與多名被告，總計對10人提出起訴，罪名涵蓋醫療保險詐欺與非法開立處方藥等。

布蘭奇於23日記者會上表示，此次行動還包括全美範圍內多起醫療詐欺案件，合計對數百名被告提出指控。他強調，聯邦政府今年已查獲超過65億美元醫療詐欺案件，其中包括一項跨45州、逮捕455人的大型行動，為史上規模最大同類執法之一。他表示，執法機構將沒收犯罪資產並追究最嚴厲刑責。

聯邦調查局（FBI）則指出，今年上半年已暫停約1000人的醫療補助支付，其中加州占近800人，顯示詐欺問題在該州尤為嚴重。

美國衛生與公共服務部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也指出，洛杉磯已成為安寧療護詐欺重災區，聯邦政府已關閉當地約800家相關機構。他表示，有些機構甚至出現「病人不會死亡」的異常情況，顯示系統遭到嚴重濫用。

另一起案件中，聯邦探員也逮捕一名涉嫌醫療保險與醫療補助詐欺的女子，指控其提交近2億7000萬美元虛假藥物索賠，其中政府實際支付超過1億7800萬美元。當局並查扣多輛豪華車與珍稀收藏品。檢方表示，相關案件凸顯部分不法分子利用醫療體系漏洞牟利，甚至利用弱勢病患與死者資料詐欺。

聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）強調，公共醫療資源應用於真正需要的群體，而非犯罪牟利工具。他說：「我們會找到你，我們會逮捕你，並且將尋求長期監禁。」