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南加華人區查獲1萬磅非法煙花 涉幫派跨州供貨

洛杉磯訊
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巴沙迪那警方23日宣佈查獲1萬磅非法煙花，這些煙花涉及幫派團夥從內華達州運入南加...
巴沙迪那警方23日宣佈查獲1萬磅非法煙花，這些煙花涉及幫派團夥從內華達州運入南加州，原定聖蓋博谷多城市為銷售目標。（巴沙迪那警方提供）

國慶煙花熱銷前夕，巴沙迪那市查獲1萬磅非法煙花。警方初步調查顯示，這些煙花涉及幫派團夥從內華達州運入南加州，原定在聖蓋博谷多城市銷售。

今年適逢美國建國250周年，各地慶祝活動規模預料較往年盛大，煙花需求也隨之攀升。然而，非法煙花流入市場再度引發執法部門關注。巴沙迪那警方和消防局日前聯手破獲一起大型非法煙花販售案，查獲約1萬磅非法煙花，市值超過12萬美元，創下當地歷來最大宗煙花查緝紀錄。

巴沙迪那警方23日表示，警方與消防局縱火調查小組經過長時間追查，日前持搜索票前往東洛杉磯Whittier Blvd一處倉庫搜索，當場查獲大量非法爆竹煙花，以及未登記手槍、高容量彈匣、疑似土製爆裂裝置和大批大麻產品。調查人員指出，這批煙花與一個街頭幫派有關，涉嫌自內華達州大量運入南加州，再分銷至洛杉磯縣及聖蓋博谷多個城市販售。

巴沙迪那市長Victor Gordo表示，此次查獲行動成功阻止大量危險煙花流入社區。他表示，南加州正進入夏季高溫乾燥期，近期野火風險持續升高，非法煙花不僅危害個人安全，更可能引發大規模火災。

警方表示，由於查獲數量龐大，洛杉磯縣警局特別行動小組轄下拆彈小組到場協助清運，確保安全善後處置。

目前已有4人因涉嫌持有及販售非法煙花被捕，警方表示調查仍在持續進行，不排除未來數周將有更多嫌犯落網.

執法機構同時提醒，隨著國慶煙花需求大增，不法分子往往趁機從鄰近州地走私煙花進入加州販售。根據加州法律，除經核准的「Safe and Sane Fireworks」（安全煙花）外，大部分會升空、爆炸或產生大型火焰效果的煙花均屬非法。包括洛杉磯市、巴沙迪那市、阿罕布拉市、蒙特利公園市、聖蓋博和亞凱迪亞市等多數華人聚居城市，均全面禁止民眾施放任何類型煙花。

消防部門表示，每年國慶前後都是煙花意外及火災案件高峰期。根據美國消費品安全委員會（CPSC）統計，全美每年有數千人因煙花受傷，其中以手部、眼睛及臉部傷害最為常見。南加州許多山區及住宅區鄰近野地植被，稍有不慎便可能引發草地火災甚至大型山火。

執法人員提醒民眾，切勿購買來源不明或網路販售的煙花產品，更不要在住宅區私自施放煙花。若發現有人非法販售或儲存大量煙花，可向當地警方或消防部門檢舉。

精華 FAQ

  • 警方在東洛杉磯一處倉庫查獲約一萬磅非法煙花，市值超過十二萬美元，創下巴沙迪那當地歷來最大宗煙花查緝紀錄。

  • 初步調查顯示，煙花與一個街頭幫派有關，疑似從內華達州大量運入南加州，再分銷到洛杉磯縣及聖蓋博谷多個城市販售。

  • 因南加夏季乾燥高溫，非法煙花易造成傷害與火災，且多數升空、爆炸型煙花在加州屬違法，華人聚居城市也普遍禁放。

南加 內華達州 加州

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