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南加亞裔女身分被盜 卻得反過來證明「真身」

洛杉磯訊
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南加州小學老師Yuri Ho，身分被盜後需要自證身分。（示意圖取自Pexels）
南加州小學老師Yuri Ho，身分被盜後需要自證身分。（示意圖取自Pexels）

ABC7電視台報導，南加州一名亞裔小學老師Yuri Ho發現自己身分被盜用。竊賊獲取她的所有重要身分信息，包括社安號、出生證明、駕照等，並用她的名字貸款，創造出另一個「她」。對方甚至「賊喊捉賊」，向政府部門舉報真正的Yuri Ho盜取「她」的身分。

報導稱，這不只是信用卡號碼或銀行支票帳戶被盜用而已，而是有人幾乎成了另一個「你」。對許多受害者來說，身分被盜只是漫長困境的開始。

Ho是一名小學教師，今年2月發現有人盜用她的身分。最初察覺異狀，是在她前往銀行處理一筆自己毫不知情、卻掛在她名下的貸款時。

「當銀行職員看到我時，他說：『哦，對，那肯定不是你。』然後他才向我們解釋這句話的意思。」Ho女士說，銀行職員的意思是，另一名女子（目前已被拘留）曾成功申請一筆貸款。

隨著事件逐漸明朗，Ho女士發現該女子盜用她的社安號、取得她的出生證明副本，並藉此申請加州駕照，創造出一個「新的Yuri Ho」。這名身分竊賊之後還購買一輛全新BMW，並將車撞毀。

Ho女士說：「我想她甚至聯絡了FTC（聯邦貿易委員會），還寫了一份關於我的聲明，說某個時候是我在試圖盜用她的身分，並且正在毀掉她的生活。所以她做了很多顛倒黑白的事情，而且無論我做什麼，她都可能再次推翻。」

和許多身分被盜的受害者一樣，Ho女士開始意識到，要證明自己才是真正的「Yuri Ho」並不容易。理財顧問Ali Hashemian表示，原因之一是銀行在這種情況下並不一定站在你這一邊。「在調查期間，銀行必須先承擔這筆損失。所以從利益角度來看，他們其實不太積極處理這件事，因為最終要承擔詐騙損失的是他們。歸根究柢，這涉及成本，而這會讓他們傾向放慢處理速度。」

對受害者來說，放慢腳步也是不錯的建議。在這種令人不知所措的時刻，不要驚慌。

ABC7報導，首先，採取必要措施防止進一步損害。聯絡三大信用評等機構之一：Experian、Equifax或TransUnion，凍結你的信用紀錄或提交詐欺警示，以防止更多損失。同時，向網際網路犯罪投訴中心（Internet Complaint Center）提出申訴。接下來聯絡IRS（美國國稅局），申請專屬PIN碼來報稅。許多身分竊賊會在每年初提早提交虛假報稅表，以竊取你的退稅款；有了PIN碼後，即使對方擁有你的社安號，也無法冒用你的身分報稅。最後，前往IdentityTheft.gov。該網站由FTC管理，能一步步引導你完成整個處理流程，減輕面對身分盜用時的壓力與困惑。

Ho女士的案例相當極端。她被迫重新申請駕照，甚至正在考慮更換社安號。「這是一個學習的過程，我感覺自己像是在上一門如何保護自己和身分的速成課。」

精華 FAQ

  • 她在銀行處理一筆自己毫不知情、卻掛在名下的貸款時發現異狀，銀行職員也確認那筆申貸不是她本人所辦，才讓她意識到身分已被盜用。

  • 對方取得她的社安號、出生證明與駕照資料，辦出另一個Yuri Ho，購買全新BMW後還發生撞毀，甚至向政府部門反指真正的她在盜用身分。

  • 首先聯絡三大信用機構凍結信用或設詐欺警示，再向網際網路犯罪投訴中心與FTC網站求助，並向IRS申請專屬報稅PIN碼，避免退稅被冒領。

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