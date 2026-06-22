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加州景點全美第一 自駕遊卻排名倒數 問題出在這

洛杉磯訊
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加州雖擁有豐富景點與自駕路線，但最新排名顯示，高油價與用車成本讓加州成為全美最不...
加州雖擁有豐富景點與自駕路線，但最新排名顯示，高油價與用車成本讓加州成為全美最不適合夏季公路旅行的州之一。圖為加州熱門自駕遊地點之一棕櫚泉。（記者朱敏梓/攝影）

夏季是美國民眾開車出遊的旺季，從海岸線、國家公園到山區湖泊，加州一向被視為最適合自駕旅行的州之一。不過，最新研究顯示，若從花費、安全與整體旅遊便利性來看，加州今年夏天恐怕不是最划算的選擇。

個人理財網站WalletHub最新發布「2026年全美最佳與最差夏季公路旅行州」報告，加州在50州中排名第47，成為全美最不適合夏季公路旅行的州之一，僅領先康乃狄克州、德拉瓦州羅德島州

WalletHub此次評比綜合考量三大面向，包括旅行成本、安全性以及旅遊活動豐富程度。成本項目涵蓋汽油價格、汽車維修費、旅館價格、露營費用等；安全性則包括汽車竊盜率、交通死亡率等指標；活動面向則評估各州可供遊客參與的休閒、娛樂與觀光資源。

報告指出，加州最明顯劣勢是油價。WalletHub稱，加州汽油價格為全美最高，對長途自駕旅行者而言是一大負擔。尤其暑假期間，許多家庭會選擇跨縣市甚至跨州出遊，油價每加侖只要高出數角，整趟旅程累積下來就可能多出不少支出。

除油價，加州在露營與車輛維修成本方面也表現不佳。報告顯示，加州在低露營價格項目中排名第48，意味著露營費用偏高；平均汽車維修費用也位居全美後段。對於計畫開長途、走山路或沿海公路旅行的民眾來說，車輛保養與維修成本也是不可忽視的隱形開銷。

安全方面，加州每人平均汽車竊盜率排名第46，表現不佳；每行駛1億英里交通死亡人數排名第28，屬於中段偏後。這也意味著除安排景點與住宿外，遊客也需特別留意停車地點、車內財物保管以及夜間行車安全。

旅館費用方面，加州三星級飯店平均價格排名第23，位居全美中游。不過，由於加州熱門景區眾多，暑假旺季部分沿海城市、國家公園周邊及度假區住宿價格仍可能明顯上升，民眾若臨時訂房，實際支出可能比平均數字更高。

值得注意的是，加州並非完全沒有優勢。報告顯示，加州在「活動」類別中排名全美第一。從海灘、主題樂園、國家公園、葡萄酒產區，到城市觀光與戶外健行，加州可選擇的旅遊內容依然相當豐富。換言之，加州不是不好玩，而是「好玩但不便宜」。

今年全美最適合夏季公路旅行的州為明尼蘇達州。WalletHub指出，明尼蘇達在公園與休閒資源、節慶活動、駕駛安全、汽油及旅館價格等多項指標表現均衡，因此拿下第一。猶他州與路易斯安那州分列第二、第三。

排名墊底的康乃狄克州、德拉瓦州與羅德島州則多為面積較小的東岸州，公路旅行路線與活動空間相對有限。報告認為，這類州雖然適合短途出遊，但若以「夏季公路旅行」的標準來看，未必能提供足夠多元的路線與體驗。

對南加州民眾而言，若今年夏天仍計畫開車出遊，專家建議可提前比較油價、避開熱門時段、提早預訂住宿，並在出發前檢查輪胎、煞車、冷卻系統與保險涵蓋範圍。若目的地位於熱門景區，也應提前查詢停車規定，避免因停車費、拖吊或車窗被砸等問題增加額外成本。

精華 FAQ

  • 主要原因在於旅行成本過高，包括全美最高油價、露營費與維修費偏貴，且安全指標也不理想，使整體自駕出遊的負擔明顯增加。

  • 報告綜合三大面向：旅行成本、安全性與活動豐富度，並納入汽油、旅館、露營、竊盜率、交通死亡率等多項指標來計算排名。

  • 建議提前比價油價與住宿、避開熱門時段，並在出發前檢查輪胎、煞車與冷卻系統，同時注意停車規定及車內財物安全。

加州 德拉瓦州 羅德島州

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